Александра Трусова: «Папа выдавал мне призовые за места на детских соревнованиях. Так я заработала на первый айфон в 7 лет»
Фигуристка Александра Трусова в шоу Comedy Club рассказала о заработках.
– Ты сама купила себе машину, квартиру и дом. Каково это – жить без мечты? К чему стремиться? Все же куплено.
– Если материальные мечты, то у меня их еще много.
– В 19 лет уже встречаются? Может, есть любовь какая-то?
– На такие вопросы не отвечаю.
– Нас смотрят миллион парней, которые мечтают о гелике, и они спрашивают, свободно ли сердечко этой волчицы.
– Я жила с парнем. Год.
– С каким?
– Не скажу.
– Не снесло тебе крышу от денег в 19 лет? Глупости какие-нибудь делала?
– Нет. Я зарабатываю зарплату с 12 лет, а с 7 лет мне папа платил призовые сам – выдавал за места на детских соревнованиях. Так я заработала на первый айфон в 7 лет, – сказала Трусова в эфире шоу.
>Не отвечаю
Типичное "интервью" Трусовой. Зачем тогда соглашаться на подобные мероприятия, если на выходе всегда одно и тоже? А под камерами так вообще мрак, спустя столько времени так и не раскрепостилась. Карьера закончена, внешних данных нет, но все лезет и лезет в селебы