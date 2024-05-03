Александра Трусова: «Папа выдавал мне призовые за места на детских соревнованиях. Так я заработала на первый айфон в 7 лет»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова в шоу Comedy Club рассказала о заработках.

– Ты сама купила себе машину, квартиру и дом. Каково это – жить без мечты? К чему стремиться? Все же куплено. 

– Если материальные мечты, то у меня их еще много. 

– В 19 лет уже встречаются? Может, есть любовь какая-то?

– На такие вопросы не отвечаю. 

– Нас смотрят миллион парней, которые мечтают о гелике, и они спрашивают, свободно ли сердечко этой волчицы. 

– Я жила с парнем. Год. 

– С каким? 

– Не скажу. 

– Не снесло тебе крышу от денег в 19 лет? Глупости какие-нибудь делала? 

– Нет. Я зарабатываю зарплату с 12 лет, а с 7 лет мне папа платил призовые сам – выдавал за места на детских соревнованиях. Так я заработала на первый айфон в 7 лет, – сказала Трусова в эфире шоу. 

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21 комментарий
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Саша труженица и достаточно открытый человек. Успехов ей в любых делах!
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про волчицу доставило)
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Ответ Roman Roman
"с 7 лет мне папа платил призовые сам – выдавал за места на детских соревнованиях. Так я заработала на первый айфон в 7 лет" - так это о "заработке" или о финансовых возможностях папы? это как история о том, как родители выплачивают премии с 1го класса за "5" в школе или за выгесенный мусор, или за количество помытых тарелок и чашек... тьфу, 99% детей это делают, потому что это "положено" девка выросла и на полном серьёзе называет это "заработок в 7 лет на айфон"? то есть всех остальных детей, которые что-то делали в 7 лет, но не получили айфоны от родителей, она считает за "лохов"?
Если девочка занималась фигурным катанием, значит у неё не бедные родители. Бедные этим видом спорта не занимаются
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Слава Богу, что эта трусосемейка МИМО ЗОЛОТА всегда! Есть справедливость на свете!
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Ответ Svetlana Yablonskaya
Павел тролль ещё тот
Сразу видно, смотрел человек
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Ответ Roman Roman
"Так я заработала на первый айфон в 7 лет, – сказала Трусова в эфире шоу. " - пеиечитайте
А вы маленьким не были? За хлебушком сходил, сдача чуток осталась, как будто заработал. Только в более увеличенном масштабе здесь)
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Ранний материальный достаток некоторым и крышу сносит. До возраста, когда желание зарабатывать сменяется желанием сэкономить Саше ещё очень далеко. Поэтому у неё ещё многие желания будут исполняться по мере поступления денег.
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Павел тролль ещё тот
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Молодец, Саша! Родителям есть, чем гордиться.
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>Не скажу
>Не отвечаю

Типичное "интервью" Трусовой. Зачем тогда соглашаться на подобные мероприятия, если на выходе всегда одно и тоже? А под камерами так вообще мрак, спустя столько времени так и не раскрепостилась. Карьера закончена, внешних данных нет, но все лезет и лезет в селебы
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Странно, что труса не принесла с собой на передачу свою нарисованную картонную медальку. Как раз курам на смех.
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Ответ Иван Шаров
Если девочка занималась фигурным катанием, значит у неё не бедные родители. Бедные этим видом спорта не занимаются
Да, фк дорогой вид спорта, как гольф или теннис.
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Ответ Иван Шаров
Если девочка занималась фигурным катанием, значит у неё не бедные родители. Бедные этим видом спорта не занимаются
причём тут бедные/не бедные родители? такое поощрение - это не заработок, в 7 лет это не сложно понять, но спустя столько времени называть это "заработком" - смешно...
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Ответ Roman Roman
причём тут бедные/не бедные родители? такое поощрение - это не заработок, в 7 лет это не сложно понять, но спустя столько времени называть это "заработком" - смешно...
Ну так она же сказала, что зарабатывает с 12 лет, а не с 7, до этого просто подарки были от папы
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Ответ Иван Шаров
Ну так она же сказала, что зарабатывает с 12 лет, а не с 7, до этого просто подарки были от папы
"Так я заработала на первый айфон в 7 лет, – сказала Трусова в эфире шоу. " - пеиечитайте
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Ответ Грязный лютик
Странно, что труса не принесла с собой на передачу свою нарисованную картонную медальку. Как раз курам на смех.
У неё множество настоящих, зачем ей картонная
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Ответ Роман Лазуревич
>Не скажу >Не отвечаю Типичное "интервью" Трусовой. Зачем тогда соглашаться на подобные мероприятия, если на выходе всегда одно и тоже? А под камерами так вообще мрак, спустя столько времени так и не раскрепостилась. Карьера закончена, внешних данных нет, но все лезет и лезет в селебы
Не отвечаю - это про Кондратюка, и правильно, что было говорить? Она не теряется, не делает огромных пауз, неудобные темы обходит.
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