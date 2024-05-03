Александра Трусова: «Папа выдавал мне призовые за места на детских соревнованиях. Так я заработала на первый айфон в 7 лет»

Фигуристка Александра Трусова в шоу Comedy Club рассказала о заработках.

– Ты сама купила себе машину, квартиру и дом. Каково это – жить без мечты? К чему стремиться? Все же куплено.

– Если материальные мечты, то у меня их еще много.

– В 19 лет уже встречаются? Может, есть любовь какая-то?

– На такие вопросы не отвечаю.

– Нас смотрят миллион парней, которые мечтают о гелике, и они спрашивают, свободно ли сердечко этой волчицы.

– Я жила с парнем. Год.

– С каким?

– Не скажу.

– Не снесло тебе крышу от денег в 19 лет? Глупости какие-нибудь делала?

– Нет. Я зарабатываю зарплату с 12 лет, а с 7 лет мне папа платил призовые сам – выдавал за места на детских соревнованиях. Так я заработала на первый айфон в 7 лет, – сказала Трусова в эфире шоу.