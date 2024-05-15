Костомаров о готовности стать мотивационным спикером: «Возможно, буду развиваться в этом направлении, это интересно»

Роман Костомаров рассказал, что может стать мотивационным спикером.

«Возможно, если это кому-то интересно, я буду развиваться в этом направлении, это интересно. Помогать тем людям, которые попали в такую ситуацию, вдохновлять тех врачей, которые всю жизнь учатся для того, чтобы помогать другим людям. Наш яркий личный пример – доказательство тому, что нет ничего невозможного.

В помощи другим людям есть смысл, чтобы они не теряли веру и продолжали бороться, даже если ты не спортсмен. Если я буду полезен кому-то, буду рад это делать, но этому тоже буду учиться», – сказал Костомаров на встрече со студентами Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томске.

Олимпийский чемпион в танцах на льду отметил, что у него произошла переоценка ценностей.

«До произошедшего со мной, наверное, больше думал как-то все время о себе. Сейчас переоценка ценностей произошла, я больше думаю о детях. Радуюсь за успехи своих детей, переживаю за них, переживаю, как тренируется дочка – хочу, чтобы она тоже вышла на высокий уровень в большом теннисе, чтобы сын учился хорошо.

Я не заглядываю далеко вперед. Если я делаю сегодня что-то хорошо, стараюсь делать сегодня хорошо, улучшать, насколько это возможно», – добавил .