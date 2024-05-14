Польша не будет повторять заявку на проведение чемпионата Европы-2025

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание

Польша не будет повторять заявку на проведение ЧЕ-2025 по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что Хорватия не сможет организовать чемпионат Европы в связи с непредвиденными обстоятельствами. Турнир должен был пройти с 20 по 26 января.

Польша ранее подавала заявку на проведение ЧЕ‑2025.

«Мы недавно уже подали заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 году. Так что в конкурсе на следующий год 100% не удастся поучаствовать. Сумасшедшая ситуация со сроками и местом турнира!» – сообщили в Федерации фигурного катания Польши.

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2 комментария
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Ответ Роман Волков
Да что же это за турнир такой, который на.... никому не нужен. Причины отказов абсолютно надуманные, просто любые, даже самые идиотские предлоги идут в ход лиж бы отказаться. Во что вообще превратилось Фигурное катание в Европе? Как будто де..мо из ладошек в ладошки передают друг другу и скорей всего с доплатой.
ФК и не вылазило оттуда никогда в Европе)))
Так что все на месте, просто чуть подняли головы, когда россиян не стало, но снова забулькали))
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