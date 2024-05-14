Польша не будет повторять заявку на проведение чемпионата Европы-2025
Польша не будет повторять заявку на проведение ЧЕ-2025 по фигурному катанию.
Ранее стало известно, что Хорватия не сможет организовать чемпионат Европы в связи с непредвиденными обстоятельствами. Турнир должен был пройти с 20 по 26 января.
Польша ранее подавала заявку на проведение ЧЕ‑2025.
«Мы недавно уже подали заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 году. Так что в конкурсе на следующий год 100% не удастся поучаствовать. Сумасшедшая ситуация со сроками и местом турнира!» – сообщили в Федерации фигурного катания Польши.
Так что все на месте, просто чуть подняли головы, когда россиян не стало, но снова забулькали))