Лакерник об отказе Хорватии от чемпионата Европы: «Какие‑то проблемы с катком. Заявку России в этой ситуации никто рассматривать не будет»

Александр Лакерник высказался об отказе Хорватии принять чемпионат Европы.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что Хорватия в связи с «непредвиденными обстоятельствами» не примет турнир, запланированный на январь 2025 года.

«В Хорватии какие‑то проблемы с катком. Заявку России в этой ситуации никто рассматривать не будет, пока не решен вопрос об участии российских спортсменов, это чисто мое мнение», – сказал почетный вице‑президент ISU Лакерник.