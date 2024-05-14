Лакерник об отказе Хорватии от чемпионата Европы: «Какие‑то проблемы с катком. Заявку России в этой ситуации никто рассматривать не будет»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию ISU Александр Лакерник Фигурное катание

Александр Лакерник высказался об отказе Хорватии принять чемпионат Европы.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что Хорватия в связи с «непредвиденными обстоятельствами» не примет турнир, запланированный на январь 2025 года.

«В Хорватии какие‑то проблемы с катком. Заявку России в этой ситуации никто рассматривать не будет, пока не решен вопрос об участии российских спортсменов, это чисто мое мнение», – сказал почетный вице‑президент ISU Лакерник.

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