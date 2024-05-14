Тарасова об отказе Хорватии от чемпионата Европы: «Не любят там фигурное катание, вот и все. И нет денег»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание

Татьяна Тарасова объяснила отказ Хорватии провести чемпионат Европы.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что Хорватия не примет турнир, запланированный на 20-26 января, в связи с «непредвиденными обстоятельствами».

– Не интересно там людям фигурное катание, не ходят. Не любят просто, вот и все. И нет денег. Проблемы две.

– Когда уже мы дождемся, что на нас снова обратят внимание?

– До этого еще очень долго, нужно пожить, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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8 комментариев
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Да просто нет денег в этой южной стране.
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Ответ Alex1104
Когда? Не находится.
Ищите Шура, ищите. С начала 24 года. Закон приняли в сентябре 23 года, вроде.
А вы думали почему деньги на соревнования закончились?
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