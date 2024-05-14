Тарасова об отказе Хорватии от чемпионата Европы: «Не любят там фигурное катание, вот и все. И нет денег»

Татьяна Тарасова объяснила отказ Хорватии провести чемпионат Европы.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что Хорватия не примет турнир, запланированный на 20-26 января, в связи с «непредвиденными обстоятельствами».

– Не интересно там людям фигурное катание, не ходят. Не любят просто, вот и все. И нет денег. Проблемы две.

– Когда уже мы дождемся, что на нас снова обратят внимание?

– До этого еще очень долго, нужно пожить, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.