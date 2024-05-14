Максим Ставиский: «Лично мне не хотелось бы возвращения Пападакис и Сизерона. Они катают одно и то же без значительных изменений»

Максим Ставиский рассказал, почему не хочет возвращения Пападакис и Сизерона.

Олимпийские чемпионы в танцах на льду и не выступали на соревнованиях после сезона-2021/22.

«Пускай Сизерон возвращается в паре с и занимается ерундой всякой. Это уже не возвращение уровня олимпийских чемпионов / . Они с Пападакис вернутся со своим же стилем, который мы видели много сезонов. Это не в новинку. Они уже прогремели, нравились на протяжении какого-то времени, хоть потом и стало понятно, что катают они одно и то же без значительных изменений. Но сейчас – зачем.

Маурицио Маргальо с Барбарой Фузар-Поли когда возвращались – вспомните, что про них говорили. У остальных уже свой мирочек какой-то сложился, а они тут снова заходят. С Пападакис/Сизероном получится то же самое – третий лишний. Не нужны.

Конечно, они боролись бы. Да что там говорить – выиграли бы. Их фишка до сих пор работает, раз их до сих пор пытаются, скажем так, пародировать. Но лично мне не хотелось бы их возвращения. Мы уже посмотрели на них, порадовались. Но нужно сразу уходить, чтобы никто не привыкал.

Честно говоря, и действующим чемпионам мира американцам Мэдисон Чок/Эвану Бейтсу уже пора бы на покой», – сказал двукратный чемпион мира Ставиский.