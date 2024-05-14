Максим Ставиский: «Лично мне не хотелось бы возвращения Пападакис и Сизерона. Они катают одно и то же без значительных изменений»

Теги Стефан Ламбьель Максим Ставиский танцы на льду сборная Франции сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок Маурицио Маргальо Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Кристофер Дин Джейн Торвилл Барбара Фузар-Поли Фигурное катание

Максим Ставиский рассказал, почему не хочет возвращения Пападакис и Сизерона.

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не выступали на соревнованиях после сезона-2021/22.

«Пускай Сизерон возвращается в паре с Ламбьелем и занимается ерундой всякой. Это уже не возвращение уровня олимпийских чемпионов Джейн Торвилл/Кристофера Дина. Они с Пападакис вернутся со своим же стилем, который мы видели много сезонов. Это не в новинку. Они уже прогремели, нравились на протяжении какого-то времени, хоть потом и стало понятно, что катают они одно и то же без значительных изменений. Но сейчас – зачем.

Маурицио Маргальо с Барбарой Фузар-Поли когда возвращались – вспомните, что про них говорили. У остальных уже свой мирочек какой-то сложился, а они тут снова заходят. С Пападакис/Сизероном получится то же самое – третий лишний. Не нужны.

Конечно, они боролись бы. Да что там говорить – выиграли бы. Их фишка до сих пор работает, раз их до сих пор пытаются, скажем так, пародировать. Но лично мне не хотелось бы их возвращения. Мы уже посмотрели на них, порадовались. Но нужно сразу уходить, чтобы никто не привыкал.

Честно говоря, и действующим чемпионам мира американцам Мэдисон Чок/Эвану Бейтсу уже пора бы на покой», – сказал двукратный чемпион мира Ставиский.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Саша с Ваней тоже вернулись. Ждем шедевров. А то Сизерону не на кого ровняться будет.
+9
-4
+5
Только вот такие "однообразные" Габи и Гийом продемонстрировали всему миру аэробику на отвал башки, вакинг в олисезоне такой, что челюсти долго все подбирали, лучшее танго в сезоне 18-19. Нормальное такое "однообразие". И произвольные у них не были однообразными.
Пусть возвращаются ПС, пусть до олимпиады катаются ЧБ, ГФ, ГП.
А Ставискому, как и Жулину, лучше помолчать и показать результат наших спортсменов хотя бы уровня топ 10 мира.
+5
0
+5
Они шикарные, что бы не катали. И лучше смотреть на "одно и то же" в таком качестве, чем разнообразие низкого уровня.
+4
0
+4
Пусть возвращаются, они самые яркие звезды в танцах сегодня
+8
-5
+3
бедный Ставиский, его-то никто не "пародировал". а ПС, если захотят вернуться, в последнюю очередь будут ориентироваться на мнение Ставиского.
+2
0
+2
А мне хотелось бы,на горизонте и близко никакого таланта нет.
А Стависскому лучше не пиариться,человека насмерть по пьяне сбил-то
+2
0
+2
Ответ Ритт
Только вот такие "однообразные" Габи и Гийом продемонстрировали всему миру аэробику на отвал башки, вакинг в олисезоне такой, что челюсти долго все подбирали, лучшее танго в сезоне 18-19. Нормальное такое "однообразие". И произвольные у них не были однообразными. Пусть возвращаются ПС, пусть до олимпиады катаются ЧБ, ГФ, ГП. А Ставискому, как и Жулину, лучше помолчать и показать результат наших спортсменов хотя бы уровня топ 10 мира.
Вот тоже никак не пойму, как некоторые не видят разнообразие в постановках ПС... Просто удивительно... Да еще ПС частенько всякие необычности в элементы включают (вроде вращения, когда Габи ногами за колено Гийома цеплялась или те же руки в вакинге...)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий