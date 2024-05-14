Крылова о новой произвольной программе Хабибуллиной и Княжука: «Это будет что‑то необычное для них, не классика»

Теги Максим Ставиский сборная России пары Анжелика Крылова Илья Княжук Наталья Хабибуллина Фигурное катание

Анжелика Крылова рассказала о постановке программы для Хабибуллиной и Княжука.

Тренер и хореограф поставила Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку новую произвольную программу.

«Сотрудничество было очень классным, интересным. Работали с Максимом Стависким над их произвольной программой. Остается ее катать, доводить до конца, программа интересная, сложная. Это будет что‑то необычное для них, не классика», – сказала Крылова.

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