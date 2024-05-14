Крылова о новой произвольной программе Хабибуллиной и Княжука: «Это будет что‑то необычное для них, не классика»
Анжелика Крылова рассказала о постановке программы для Хабибуллиной и Княжука.
Тренер и хореограф поставила Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку новую произвольную программу.
«Сотрудничество было очень классным, интересным. Работали с Максимом Стависким над их произвольной программой. Остается ее катать, доводить до конца, программа интересная, сложная. Это будет что‑то необычное для них, не классика», – сказала Крылова.