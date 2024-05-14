Софья Тютюнина: «Очень хочу пойти на курсы по экстремальному вождению. Особый вид удовольствия – включить музыку погромче и нажать на педаль»

Теги сборная России танцы на льду Софья Тютюнина Фигурное катание

Фигуристка Софья Тютюнина рассказала о желании научиться экстремальному вождению.

Тютюнина выступает в танцах на льду с Матвеем Грачевым.

– В сезоне, когда я ухожу с тренировки, у меня на день фигурное катание заканчивается. Я обязательно переключаюсь на что-то другое: ведение социальных сетей – это одно из. Да и жить только тренировками я не смогу, мне необходима активность в обычной жизни. Это и разнообразие, и новые краски, яркость жизни.

– Ты уже второй год водишь машину и рассказывала, что мечтаешь о «Мерседесе». Эта мечта еще не исполнилась?

– Да, еще не исполнилась. Я сейчас езжу на маминой, мечтаю о своей новой машине и иду к этой цели.

Мне очень нравится водить. Это особый вид удовольствия – включить музыку погромче и нажать на педаль. Даже после тяжелого дня за рулем всегда поднимается настроение. Мне очень интересно учиться различным фишкам и стилям. В ближайшем будущем очень хочу пойти на курсы по экстремальному вождению, – рассказала Тютюнина.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нина тю-тю.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий