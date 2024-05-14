Софья Тютюнина: «Очень хочу пойти на курсы по экстремальному вождению. Особый вид удовольствия – включить музыку погромче и нажать на педаль»

Фигуристка Софья Тютюнина рассказала о желании научиться экстремальному вождению.

Тютюнина выступает в танцах на льду с Матвеем Грачевым.

– В сезоне, когда я ухожу с тренировки, у меня на день фигурное катание заканчивается. Я обязательно переключаюсь на что-то другое: ведение социальных сетей – это одно из. Да и жить только тренировками я не смогу, мне необходима активность в обычной жизни. Это и разнообразие, и новые краски, яркость жизни.

– Ты уже второй год водишь машину и рассказывала, что мечтаешь о «Мерседесе». Эта мечта еще не исполнилась?

– Да, еще не исполнилась. Я сейчас езжу на маминой, мечтаю о своей новой машине и иду к этой цели.

Мне очень нравится водить. Это особый вид удовольствия – включить музыку погромче и нажать на педаль. Даже после тяжелого дня за рулем всегда поднимается настроение. Мне очень интересно учиться различным фишкам и стилям. В ближайшем будущем очень хочу пойти на курсы по экстремальному вождению, – рассказала Тютюнина.