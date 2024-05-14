Тютюнина о тренере Жулине: «Он как рентген, в точку бьет. Действительно маэстро, гений, не просто так он воспитал столько олимпийских чемпионов»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Андрей Багин Софья Тютюнина Александр Шустицкий Фигурное катание

Фигуристка Софья Тютюнина рассказала о тренерском подходе Александра Жулина.

Тютюнина выступает в танцах на льду с Матвеем Грачевым. В прошедшем сезоне они заняли седьмое место на чемпионате России.

– В какой-то момент мне позвонил Александр Вячеславович и предложил прийти к нему в группу. Я не скажу, что мое решение было быстро принято: я много думала, взвешивала, как для меня будет лучше. Это был важный момент, когда нужно было сделать радикальный шаг. Т

ак получилось, я ушла одна, без Саши (Шустицкого, бывшего партнера – Sports), в группу Александра Вячеславовича и остаюсь в ней до сих пор. Даже тот непростой период, когда мы с Андреем (Багиным) расстались и я долго каталась одна, прошел в любви, поддержке, вере в меня со стороны всех тренеров нашей команды.

– Какой Александр Жулин тренер?

– Александр Вячеславович многогранен. С ним очень интересно работать, по-взрослому. Он заполняет все пустые ячейки в тебе, задает вектор твоего движения, что необходимо для повышения уровня катания. Он очень четко подсказывает, когда у нас в паре что-то не получается подладить, чтобы нам стало удобно.

Александр Вячеславович, как рентген, в точку бьет. Он действительно маэстро, гений, не просто так он воспитал столько олимпийских чемпионов. Я его очень люблю, горжусь и ценю, что он вкладывает столько сил и знаний в меня.

– Можешь обратиться к нему за советом?

– В рабочем процессе, конечно, могу и обращаюсь. Он всегда меня выслушивает, когда я теряюсь внутри себя. Действительно помогает найти нужный ответ и продолжить идти вперед, – рассказала Тютюнина.

2 комментария
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Каких олимпийских чемпионов воспитал Жулин кроме Навки/Костомарова?
Боброва/Соловьев ОЧ в команде, но сомнительные такие ОЧ, а СК так и вовсе не ОЧ
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Ответ Ритт
Каких олимпийских чемпионов воспитал Жулин кроме Навки/Костомарова? Боброва/Соловьев ОЧ в команде, но сомнительные такие ОЧ, а СК так и вовсе не ОЧ
В любом случае, самый титулованный тренер в танцах среди наших. У других и этого нет. Раз его хвалят и любят разные его ученики, значит, они больше его знают и думаю, ребята правы. А то, что думают фанаты и просто любители ФК, Жулину все равно, он на них не ориентируется.
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