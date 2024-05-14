Тютюнина о тренере Жулине: «Он как рентген, в точку бьет. Действительно маэстро, гений, не просто так он воспитал столько олимпийских чемпионов»

Фигуристка Софья Тютюнина рассказала о тренерском подходе Александра Жулина.

Тютюнина выступает в танцах на льду с Матвеем Грачевым. В прошедшем сезоне они заняли седьмое место на чемпионате России.

– В какой-то момент мне позвонил Александр Вячеславович и предложил прийти к нему в группу. Я не скажу, что мое решение было быстро принято: я много думала, взвешивала, как для меня будет лучше. Это был важный момент, когда нужно было сделать радикальный шаг. Т

ак получилось, я ушла одна, без Саши (Шустицкого, бывшего партнера – Sports), в группу Александра Вячеславовича и остаюсь в ней до сих пор. Даже тот непростой период, когда мы с Андреем (Багиным) расстались и я долго каталась одна, прошел в любви, поддержке, вере в меня со стороны всех тренеров нашей команды.

– Какой Александр Жулин тренер?

– Александр Вячеславович многогранен. С ним очень интересно работать, по-взрослому. Он заполняет все пустые ячейки в тебе, задает вектор твоего движения, что необходимо для повышения уровня катания. Он очень четко подсказывает, когда у нас в паре что-то не получается подладить, чтобы нам стало удобно.

Александр Вячеславович, как рентген, в точку бьет. Он действительно маэстро, гений, не просто так он воспитал столько олимпийских чемпионов. Я его очень люблю, горжусь и ценю, что он вкладывает столько сил и знаний в меня.

– Можешь обратиться к нему за советом?

– В рабочем процессе, конечно, могу и обращаюсь. Он всегда меня выслушивает, когда я теряюсь внутри себя. Действительно помогает найти нужный ответ и продолжить идти вперед, – рассказала Тютюнина.