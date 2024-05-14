Авербух о ЧМ-2018: «Мы с Робби Уильямсом пересеклись на один репетиционный период. Его жест – это его хореография, я ее не ставил»

Теги Илья Авербух ЧМ-2018 FIFA Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о сотрудничестве с Робби Уильямсом на ЧМ-2018.

Британский певец Робби Уильямс выступал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

– Он был очень демократичен, в спортивном костюме, с переводчицами. Я его буквально за руку провел по всем точкам.

У него было такое попурри музыкальное. Ему главное было – дойти и понять: вокруг все крутилось, и я ему объяснял, что за это попурри он должен дойти до этой точки, потом оказаться в этой и потом выйти. Потом к нему подойдет Аида Гарифуллина…

Жест, который он сделал (во время выступления Уильямс показал на камеру средний палец – Sports) – это его импровизация, его хореография, я ее не ставил.

– Ты обсуждал эту тему?

– Мы уточнили, он сказал: это всем тем, кто был против, чтобы я поехал на открытие ЧМ в Россию. Это он послал в Великобританию. Потому что он завелся, увидел такой стадион, такой прием. «Вы хотели меня всего это лишить?» – хотел сказать он.

Я не могу сказать, что он мой товарищ. Мы пересеклись буквально на один репетиционный период. Надо отдать должное – он не сидел в белых перчатках, он пошел со мной, все было как на обычной раскатке. Никаких понтов не было, которые иногда возникают у российских артистов, – сказал хореограф Авербух в эфире шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев».

Робби Уильямс о среднем пальце: «Я показал, что до начала матча одна минута»

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8 комментариев
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(во время выступления Уильямс показал на камеру средний палец – Sports) – это его импровизация, его хореография, я ее не ставил.
Так красиво обычный фак не припомню,чтоб кто-либо еще описывал))))
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Илья Изяславич и чувство юмора. 👍
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Илья Изяславович сильно оживился на этой теме (даже пошутил по этому поводу)
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Очень понравился выпуск БеС комментариев, интересно, душевно, с удовольствием посмотрела
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Какие крутые и масштабные проекты режиссировал Авербух. Браво!
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да, было время когда к нам иностранные певцы приезжали и проводились международные мероприятия
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Смотрел в фан зоне
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