Каори Сакамото: «Когда российские фигуристки вернутся, я, возможно, буду переживать, но это станет для меня хорошим стимулом»

Каори Сакамото считает, что допуск российских фигуристок станет для нее стимулом.

С 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Когда появились российские фигуристки с четверными прыжками, я потеряла себя и не знала, что делать дальше. Но по ходу олимпийского сезона я определилась со своим стилем катания и продолжила тренироваться без колебаний.

Когда они вернутся на международные соревнования после долгого отсутствия, я, возможно, буду в какой-то степени переживать, но думаю, что это станет для меня хорошим стимулом. Более того, это придаст мне настрой: «Я же не могу проиграть», – сказала трехкратная чемпионка мира японка Сакамото.

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