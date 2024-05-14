Каори Сакамото: «Когда российские фигуристки вернутся, я, возможно, буду переживать, но это станет для меня хорошим стимулом»

Теги сборная России сборная Японии Олимпиада-2022 женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Каори Сакамото считает, что допуск российских фигуристок станет для нее стимулом.

С 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Когда появились российские фигуристки с четверными прыжками, я потеряла себя и не знала, что делать дальше. Но по ходу олимпийского сезона я определилась со своим стилем катания и продолжила тренироваться без колебаний.

Когда они вернутся на международные соревнования после долгого отсутствия, я, возможно, буду в какой-то степени переживать, но думаю, что это станет для меня хорошим стимулом. Более того, это придаст мне настрой: «Я же не могу проиграть», – сказала трехкратная чемпионка мира японка Сакамото.

Сакамото забирает все золото (без России): три ЧМ подряд – теперь Каори среди легенд

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18 комментариев
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Если когда-то вернутся, то, вы, Каори уже будете на пенсии.
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Ох Каоричка, к тому моменту как наши фигуристки вернутся, ты, может, уже и выступать не будешь
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Оптимистка) По всем ощущениям, когда снимут недопуск, Каори уже будет переживать за своих где-нибудь на трибуне, с благодарностью поглядывая на наших девочек....
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Может не переживать, это случится ещё не скоро)
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Ответ Лия Лия
А кто из "наших" 17летних может ее перепрыгать?Максимум Петросян
Да хоть Муравьева
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Крайне маловероятно, что допуск случится перед Олимпиадой. В свою очередь, Каори наверняка уйдет, забрав золото в Милане. Поэтому переживать ей не придется.
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«Я же не могу проиграть». Не можешь пока в соперницах лишь невеста Чаки. Только по этой причине еще не на пенсии. Выйдут наши и будет 4е место максимум и конец карьеры, тк отвыкла выигрывать за это время.
Самая везучая фигуристка в истории.....может мир спасла в прошлой жизни.
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Каори конечно молодец, что в большинстве случаев помалкивает, а в других очень тонко и дипломатично отвечает, но ход мыслей там примерно такой же как у Луны.
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когда мы вернемся -
то нам уже не узнать друг друга... (с)
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Ответ EmperorNazer
Крайне маловероятно, что допуск случится перед Олимпиадой. В свою очередь, Каори наверняка уйдет, забрав золото в Милане. Поэтому переживать ей не придется.
Кто знает. Золото никогда и никому не гарантировано - даже в танцах))
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Интересно, сможет ли Самоделкина дать ей хороший бой? А в наше возвращение не очень верится (точнее говоря, совсем не верится). Но может и выделят на ОИ по одной квоте как "нейтралам".
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Каори кокетничает … с чего бы ей переживать ? Она по праву ( в реалиях сегодняшнего дня ) лидирует и наши девочки никакой угрозы ей не представляют . Она закончит выступать , пока наших допустят , а это будет уже другое поколение .
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Вспомнилась сцена из Мемуаров гейши, когда Хацумомо говорит, я, мол, когда-то тоже была майко. На что Сайюри самодовольно парировала: «Конечно. Но это было очень, очень, очень давно». Каори, наверняка ты будешь уже очень давно ОЧ, когда наши девушки вернутся на большой лед
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Сакамото еще со времен Медведевой соревновалась. Чего тогда не выигрывала?
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Каори - девушка со спортивным характером, молодец. Но, кажется, ей переживать нечего. Титулов она уже насобирала, и делается все, чтобы наших прекрасных, талантливых спортсменов не было на мире как можно дольше. Просто на секунду представила, какой фурор и переполох мог бы быть после выступлений Базылюк и Федотова....
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Наши вернутся не скоро.
Если только вдруг кому то удастся перейти
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Ответ Лия Лия
А кто из "наших" 17летних может ее перепрыгать?Максимум Петросян
Эту даже Загитова прямо сейчас перепрыгнет😁
Про 17-летних даже речь идти не может
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