Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Стройку хотим начать летом. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования»
Строительство школы Алины Загитовой планируют начать летом 2024 года.
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию появится в Казани.
«Мы в дискуссии, практически каждую неделю обсуждаем этот вопрос по видео-конференц-связи. Сейчас доделываем техническое задание и уходим в проект. Локальные проектные институты у нас работают быстро, надеюсь, что в этом году уже начнем реализацию. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования.
Стройку мы хотим начать летом текущего года, чтобы попасть в строительный сезон. Строим мы тоже достаточно быстро, поэтому как только получим проект и будет финальное финансовое решение, отсчитаем время строительной части», – рассказал Леонов.
Как насчет бумажника Загитовой?
Еще раз головой подумайте: у человека нет образования тренерского, нет опыта воспитания никакого, да ей, блин, сколько, 17 лет? О какой "школе своего имени" вообще может идти речь?! тем более за деньги налогоплательщиков?!
Офигеваю от того, насколько "зомби" фанат фигурки и отдельных персон в ней: ей расписывают по сути дела, а она "а, вы возраст не угадали и именем ошиблись, методичка у вас!" полностью игнорируя суть. Глупее и более оголтелой аудитории не встречал ни в одном виде.
Еще раз: чему Загитова может научить в своей школе - без опыта обучения, без образования, но за наши деньги, на которые все это будет построено (что само по себе нонсенс даже для куда более опытных людей в спорте - с опытом и образованием - сразу строить школу - обычно берут в аренду помещение и пробуют себя в этом для начала) ? Конкретный ответ от вас жду. Рилсы и сторисы снимать? На шоу светиться? Диджеингу?) Или чем там она еще "очень успешно" пробовала заниматься
Это у вас "методичка головного мозга".
Вы или на конкретный вопрос ответьте - чему она может научить, или в своем подобострастном поклонении по типу идолопоклонства молчите уж, а то слюни летят)
Только с аптекой понятно, а такси при чем?
"Дедушкины кексы", "йогурты от Базылюк", алкомаркет "У Туктика"))
upd
аа, вспомнил, ещё "пельмешки от Медвежки"))