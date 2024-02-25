Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Стройку хотим начать летом. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования»

Теги сборная России женское катание Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Строительство школы Алины Загитовой планируют начать летом 2024 года.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию появится в Казани.

«Мы в дискуссии, практически каждую неделю обсуждаем этот вопрос по видео-конференц-связи. Сейчас доделываем техническое задание и уходим в проект. Локальные проектные институты у нас работают быстро, надеюсь, что в этом году уже начнем реализацию. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования.

Стройку мы хотим начать летом текущего года, чтобы попасть в строительный сезон. Строим мы тоже достаточно быстро, поэтому как только получим проект и будет финальное финансовое решение, отсчитаем время строительной части», – рассказал Леонов.

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А в Москве откроется аптека имени Валиевой и дедовское такси
+57
-16
+41
Загитова сама из своего кармана пусть и финансирует
+54
-19
+35
Ну источник понятен - наши налоги!
+33
-5
+28
Ответ vadim235
А кондитерское?
Да, и кондитерская "дедовские пирожные"
+32
-6
+26
Источник финансирования😁 Налоги россиян
+21
-3
+18
Ответ Домоседов
А в Москве откроется аптека имени Валиевой и дедовское такси
А кондитерское?
+16
-3
+13
Источник финансирования ? Можно подумать что он типа будет не государственный
+14
-3
+11
Может долларовая миллионерша сама станет спонсором. Плющенко же построил себе каток самостоятельно, почему бы шлемоносице не взять на заметку положительный пример и вложить не только фио, но и деньги. Не утруждать бюджет, так сказать
+11
-2
+9
«Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования»

Как насчет бумажника Загитовой?
+20
-12
+8
Фантастика- планируют начать стройку этим летом, но источник финансирования и размер бюджета до сих пор не известен.
+10
-2
+8
собственно пока самого главного нет.
+7
-1
+6
Ответ Ольга Ив
Вам дали задание набрасывать на Камилу??? Или не разобрались кого? Вы веткой ошиблись.
"Задание" выдали тем, кто считает что человек без опыта тренерства, без образования в этом может открывать "свою школу". И ладно бы за свои деньги или частные (тогда бы вопросов ноль - кто хочет в это верить - пусть несут туба свои деньги), так нет - за налоги. Но такие фанатики в фигурке - это реально сектанты и будут везде искать теории заговора и "задания чтобы нападать на нашу девочку".
Еще раз головой подумайте: у человека нет образования тренерского, нет опыта воспитания никакого, да ей, блин, сколько, 17 лет? О какой "школе своего имени" вообще может идти речь?! тем более за деньги налогоплательщиков?!
+5
-1
+4
А есть какие-то варианты, коме бюджета?
+7
-3
+4
Опять скидываться по СМС ?
+7
-3
+4
Ответ Ольга Ив
Вы про Камилу? 17 лет, Валиева? Статья про Алину Загитову. У вас все перемешалось. Не ту методичку взяли.
Суть дела резко поменялась что ли?) Вообще нет - у Загитовой нет ни образования, ни опыта тренерства, тем более успешного. Мне не суть вообще имя, мне суть что тратятся деньги бюджетные на школу имени человека, который не может ничему научить в ней. На частные - пусть бы строили для таких "поклонниц" как вы - чтобы тратили свои частные, а вот когда за бюджетные строят, то другое дело.
Офигеваю от того, насколько "зомби" фанат фигурки и отдельных персон в ней: ей расписывают по сути дела, а она "а, вы возраст не угадали и именем ошиблись, методичка у вас!" полностью игнорируя суть. Глупее и более оголтелой аудитории не встречал ни в одном виде.

Еще раз: чему Загитова может научить в своей школе - без опыта обучения, без образования, но за наши деньги, на которые все это будет построено (что само по себе нонсенс даже для куда более опытных людей в спорте - с опытом и образованием - сразу строить школу - обычно берут в аренду помещение и пробуют себя в этом для начала) ? Конкретный ответ от вас жду. Рилсы и сторисы снимать? На шоу светиться? Диджеингу?) Или чем там она еще "очень успешно" пробовала заниматься

Это у вас "методичка головного мозга".

Вы или на конкретный вопрос ответьте - чему она может научить, или в своем подобострастном поклонении по типу идолопоклонства молчите уж, а то слюни летят)
+5
-2
+3
Ответ Александр Медведев
какой ворчливый дед 🤭🤡
Да нет, не ворчливый. Обычно люди сначала планируют бюджет и финансирование, а потом что то строят. А сейчас это похоже на: дал бог зайку, даст и лужайку, а рожу ка я 5 ребенка.
+5
-2
+3
Ответ Melnikov1968
Комментарий удален модератором
загинули.
+9
-6
+3
Ответ Домоседов
Да, и кондитерская "дедовские пирожные"
Кондитерская "У Деда"
+4
-1
+3
Ответ Домоседов
А в Москве откроется аптека имени Валиевой и дедовское такси
И булошная, где подают клубничное пирожное ☝
+5
-2
+3
Воу ! Повторяйте каждый день, товарищ министр! Это даже становится интересным наблюдать за вами ...
+9
-6
+3
в общем, почти всё уже сделали - заключил функционер
+4
-1
+3
Хорошо, что в государстве Татарстан стройки начинаются летом. А то у нас, в России, как ни зима, так начинают копать...
+5
-3
+2
Ответ Nachalnik
😂 звучит отлично. Только с аптекой понятно, а такси при чем?
200м от дома до катка они преодолевали на машине.
+2
0
+2
Ответ Домоседов
Да, и кондитерская "дедовские пирожные"
Дайте ваше фирменное, с привкусом олимпийского золота.
+1
0
+1
Ответ Домоседов
А в Москве откроется аптека имени Валиевой и дедовское такси
😂 звучит отлично.
Только с аптекой понятно, а такси при чем?
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Ответ Gemma157
И булошная, где подают клубничное пирожное ☝
да можно вообще гастроном открыть)
"Дедушкины кексы", "йогурты от Базылюк", алкомаркет "У Туктика"))
upd
аа, вспомнил, ещё "пельмешки от Медвежки"))
+2
-2
0
Ответ RusVector
Воу ! Повторяйте каждый день, товарищ министр! Это даже становится интересным наблюдать за вами ...
С небольшими изменениями.
0
0
0
Два дня не было новостей о школе Загитовой, заждались, скучали... (нет).
+6
-6
0
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий