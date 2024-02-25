Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Стройку хотим начать летом. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования»

Строительство школы Алины Загитовой планируют начать летом 2024 года.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию появится в Казани.

«Мы в дискуссии, практически каждую неделю обсуждаем этот вопрос по видео-конференц-связи. Сейчас доделываем техническое задание и уходим в проект. Локальные проектные институты у нас работают быстро, надеюсь, что в этом году уже начнем реализацию. Земельный участок определен, останется понять финальный бюджет, источник финансирования.

Стройку мы хотим начать летом текущего года, чтобы попасть в строительный сезон. Строим мы тоже достаточно быстро, поэтому как только получим проект и будет финальное финансовое решение, отсчитаем время строительной части», – рассказал Леонов.