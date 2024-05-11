Юдзуру Ханю: «Был счастлив выступать по всему миру вместе с Уно. С нетерпением жду, что же приготовит нам будущее»

Теги сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Шома Уно Фигурное катание

Юдзуру Ханю отреагировал на завершение карьеры Шомы Уно.

«Как спортсмен, который выступал вместе с Уно со времен самого детства и школы, я знаю, сколько труда и решимости было вложено в его карьеру, однако я не думаю, что он остановится на этом сейчас, даже если его жизнь изменится лишь на немного. Поэтому я не буду спешить говорить ему: «Поздравляю с завершением карьеры».

Я надеюсь, что ты сможешь представить себе картину счастливого будущего, и что оно обязательно сбудется. Я буду продолжать наслаждаться эталонным катанием, с которым ассоциируется у меня имя Шомы Уно.

Как обычный парень, который старше Шомы на три года, я хотел бы просто пообщаться с ним. А как фигурист, я все-таки с нетерпением жду возможности встретиться с ним на льду – посмеяться, серьезно поработать, порадоваться и провести время так, как можем только мы вдвоем.

Юдзу был действительно счастлив выступать все это время по всему миру вместе с Шомой. С нетерпением жду, что же приготовит нам будущее», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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3 комментария
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В любом случае, Go и удачи!
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Ответ Блинчик
Во как язык раскатал. А всё потому что Шома всё знает.
Если дать дураку тысячу остроумий, ему понравится только свое.
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