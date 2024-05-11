Юдзуру Ханю: «Был счастлив выступать по всему миру вместе с Уно. С нетерпением жду, что же приготовит нам будущее»

Юдзуру Ханю отреагировал на завершение карьеры Шомы Уно.

«Как спортсмен, который выступал вместе с Уно со времен самого детства и школы, я знаю, сколько труда и решимости было вложено в его карьеру, однако я не думаю, что он остановится на этом сейчас, даже если его жизнь изменится лишь на немного. Поэтому я не буду спешить говорить ему: «Поздравляю с завершением карьеры».

Я надеюсь, что ты сможешь представить себе картину счастливого будущего, и что оно обязательно сбудется. Я буду продолжать наслаждаться эталонным катанием, с которым ассоциируется у меня имя Шомы Уно.

Как обычный парень, который старше Шомы на три года, я хотел бы просто пообщаться с ним. А как фигурист, я все-таки с нетерпением жду возможности встретиться с ним на льду – посмеяться, серьезно поработать, порадоваться и провести время так, как можем только мы вдвоем.

был действительно счастлив выступать все это время по всему миру вместе с Шомой. С нетерпением жду, что же приготовит нам будущее», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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