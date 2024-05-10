Ламбьель – Уно: «Ты очень сильно меня вдохновил, и я глубоко благодарен за все, чему научился рядом с тобой»

Теги Стефан Ламбьель сборная Японии мужское катание Шома Уно Фигурное катание

Стефан Ламбьель прокомментировал завершение карьеры Шомы Уно.

Двукратный чемпион мира объявил о завершении спортивной карьеры накануне. Ламбьель был тренером Уно с декабря 2019 года.

«Дорогой Шома, поздравляю тебя с объявлением об уходе из спорта и с феноменальной карьерой в фигурном катании, которую ты построил за 21 год!

Я так рад, что у меня была возможность поддерживать тебя и быть свидетелем твоих навыков, целеустремленности, упорного труда, духа победителя, страсти, решимости, любви к спорту и всех остальных удивительных качеств, которые ты показал. Ты очень сильно меня вдохновил, и я глубоко благодарен за все, чему научился рядом с тобой!

Наслаждайся следующими шагами с уверенностью и гордостью и знай, что я всегда буду болеть за тебя!

До скорой встречи, Стефан», – написал Ламбьель.

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