Ламбьель – Уно: «Ты очень сильно меня вдохновил, и я глубоко благодарен за все, чему научился рядом с тобой»

Стефан Ламбьель прокомментировал завершение карьеры Шомы Уно.

Двукратный чемпион мира объявил о завершении спортивной карьеры накануне. Ламбьель был тренером Уно с декабря 2019 года.

«Дорогой Шома, поздравляю тебя с объявлением об уходе из спорта и с феноменальной карьерой в фигурном катании, которую ты построил за 21 год!

Я так рад, что у меня была возможность поддерживать тебя и быть свидетелем твоих навыков, целеустремленности, упорного труда, духа победителя, страсти, решимости, любви к спорту и всех остальных удивительных качеств, которые ты показал. Ты очень сильно меня вдохновил, и я глубоко благодарен за все, чему научился рядом с тобой!

Наслаждайся следующими шагами с уверенностью и гордостью и знай, что я всегда буду болеть за тебя!

До скорой встречи, Стефан», – написал .