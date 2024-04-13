«Сейчас уже сами уже над этим смеемся. Но в тот момент было не очень смешно». Мишина и Галлямов о падении с поддержки на Олимпиаде

Теги сборная России Олимпиада-2022 пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Мишина и Галлямов рассказали, почему допустили падение в команднике на ОИ.

В конце проката произвольной программы фигуристы упали с поддержки.

«Сейчас мы сами уже над этим смеемся, но в тот момент было не очень смешно.

В день произвольной программы Олимпийских игр мы в 4:45 утра уже садились в автобус из-за того, что была очень ранняя тренировка. Наверное, этого совершенно никто не понял, но это мало кого волнует.

Говорят иногда: «Ты этот элемент во сне должен делать», и это очень похожая ситуация. Нас разбудил будильник, и мы пошли в такую рань на тренировку.

Мы даже перепутали, на какую сторону катать – спутали судейский бортик с тренерским», – рассказали Мишина и Галлямов во время встречи с юными фигуристами на международной выставке-форуме «Россия».

1 комментарий
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Тогда было совсем не смешно, даже страшно, особенно за Настю, но она умничка, ещё и Сашу подбадривала. Вообще это было очень неожиданно, как для ребят, так и для всех болельщиков, ведь раньше никогда не было подобных срывов. Хорошо, что всё закончилось без травм, но было волнительно очень.
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