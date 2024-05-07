Владислав Дикиджи исполнил на тренировке каскад четверной флип – ойлер – четверной сальхов
Владислав Дикиджи показал, как прыгает каскад из двух четверных.
На тренировке фигурист исполнил каскад из четверного флипа и четверного сальхова через ойлер.
В марте этого года Дикиджи вторым в истории и первым из россиян исполнил четверной аксель.
*Насчёт заголовка, 4-4 и 4-o-4 все же немного разные каскады
Удачи и успехов в новых программах⛸️
помниться Жижина прыгала, прыгала четверные и где они?
А 4А так больше и не выкладывал... Интересно, пробует ли его ещё, или это была разовая "акция"?