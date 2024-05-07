Владислав Дикиджи исполнил на тренировке каскад четверной флип – ойлер – четверной сальхов

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Владислав Дикиджи показал, как прыгает каскад из двух четверных.

На тренировке фигурист исполнил каскад из четверного флипа и четверного сальхова через ойлер.

В марте этого года Дикиджи вторым в истории и первым из россиян исполнил четверной аксель.

12 комментариев
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Ну, молодец, что сказать. Только главная работа впереди- как умело каскады "вставлять" в программу без ошибок.
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молодчина, Влад
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Отлично, Влад- молодец! Осталось поработать над второй оценкой и тогда Влад будет недосягаем.
*Насчёт заголовка, 4-4 и 4-o-4 все же немного разные каскады
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Здорово. Молодец. Вот красивые прыжки у Влада. И дано, и наработано. Надеюсь на новые, красивые и интересные программы. Владу здоровья, успехов и удачи.
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Парнишка растет на глазах и демонстрирует прорыв для себя явно.
Удачи и успехов в новых программах⛸️
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Молодец. По прыжковым возможностям Владу сейчас равных в нашем мужском ФК нет, безусловно. Надеюсь, что над непрыжковыми элементами, мастерством катания, презентацией с Владом работают так же усердно, если подтянет эти аспекты - будет главным претендентом на роль лидера.
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Надеюсь, что тренировкой это не ограничится.
помниться Жижина прыгала, прыгала четверные и где они?
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Влад красавчик. Но что-то мне подсказывает что до пятерного там еще очень далеко.
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Молодец! Не ограничивается шаблонными элементами.
А 4А так больше и не выкладывал... Интересно, пробует ли его ещё, или это была разовая "акция"?
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Ответ Ghegosh
Отлично, Влад- молодец! Осталось поработать над второй оценкой и тогда Влад будет недосягаем. *Насчёт заголовка, 4-4 и 4-o-4 все же немного разные каскады
А сейчас ойлер же считать не будут, так что--теперь без разницы: что 4-4, что 4-о-4
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Ответ Тайга86
Влад красавчик. Но что-то мне подсказывает что до пятерного там еще очень далеко.
Да. И как будто бы в весе прибавил... Или это одежда такая? Но до конца лета ещё тоже далеко,--после отдыха возьмётся, да и сделает с новыми-то силами))). Хотя я вообще-то против этого пятерного... Не хватает только перед началом сезона травмироваться на фигне, для которой даже оценки нет...
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