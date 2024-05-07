Владислав Дикиджи исполнил на тренировке каскад четверной флип – ойлер – четверной сальхов

Владислав Дикиджи показал, как прыгает каскад из двух четверных.

На тренировке фигурист исполнил каскад из четверного флипа и четверного сальхова через ойлер.

В марте этого года Дикиджи вторым в истории и первым из россиян исполнил четверной аксель.