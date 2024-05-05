Туктамышева об отпуске: «Возможно, поеду в Португалию или Дубай. Планы грандиозные, по реализации посмотрим»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Туктамышева рассказала о новом показательном номере и о предстоящем отпуске.

Фигуристка примет участие в традиционном ледовом гала‑концерте Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», посвященном Дню Победы и Дню труда. 

– Для этого шоу мне поставили программу под песню Юлии Паршуты. Номер получился неплохой. Я буду первый раз выступать под живой голос, это всегда волнительно.

– Есть ли у вас любимая песня?

– Каждый год она меняется, я меломан. Зависит от настроения.

– Какие у вас планы на отпуск?

– Возможно, поеду в Португалию или Дубай. Планы грандиозные есть, по реализации посмотрим позже, – сказала Елизавета Туктамышева

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