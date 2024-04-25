Таисия Проскурякова: «Если брать звезд, то я фанат Туктамышевой. Хочется подражать ей во всем»

Фигуристка Таисия Проскурякова назвала себя фанатом Елизаветы Туктамышевой.

«У меня уважение к каждой девочке, которая занимается фигурным катанием на любом уровне. Это огромный труд! А если брать звезд, то я фанат Елизаветы Туктамышевой. Хочется подражать ей во всем», – сказала 16-летняя Проскурякова.

Сегодня Проскурякова, которая тренируется у Виктории Буцаевой, заняла второе место в короткой программе турнира на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, набрав 66,46 балла.

«Все, что на тренировке, показываем на льду. Чудес не бывает. Чтобы так катать, нужно на тренировке лет десять [пахать]. Тогда будет один этот прокат, который нужен. У нас все‑таки одна попытка сделать элемент.

Мы поехали на этот старт, потому что я пропустила полсезона, была серьезная травма. Свой сезон я начала с соревнований им. Гринькова, то есть для меня сезон стартовал только в феврале.

Я прекрасно чувствую себя в мужском коллективе, который преобладает в группе. У меня два старших брата, я с ними расту и умею правильно общаться. Старший брат занимался фехтованием, средний – спортивным ориентированием.

Программы в этом сезоне ставил Егор Мурашов, технические вещи мы отрабатывали с Еленой Юрьевной Ушаковой. Музыка – моя идея. В следующем сезоне поменяем программы, так как у меня внутреннее ощущение, что я их переросла. На Гран‑при хочется блистать», – заявила Проскурякова.

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