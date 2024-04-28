Елизавета Туктамышева: «Меня восстанавливает полное бездействие. Просто валяюсь в кровати, смотрю сериалы, ни о чем не думаю, ничего не планирую»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что помогает ей восстановить силы.

«Начались майские праздники, а это значит появилось чуть больше времени для отдыха. Поделюсь с вами своими лайфхаками, вдруг будет полезно.

Как я отдыхаю, когда устала по настоящему? У меня очень плотный график – сьемки собственного шоу, постоянные перелеты, тренировки, участие в ледовых шоу, интервью и многое другое — все это может сильно выматывать.

Первое и самое важное – научиться слышать себя, ведь организм начинает давать четкие сигналы, что что-то идет не так. Первый звоночек у меня – когда я сплю обычное количество часов, но встаю усталая и с плохим настроением – значит пора все откладывать и отдыхать!

2. Понять, что из дел можно отложить (отделить главное и действительно важное от второстепенного) и освободить для себя день, а лучше парочку

3. Понять, что вас действительно восстанавливает. В моем случае это полное бездействие: я высыпаюсь (могу проспать до 12 часов!), а в остальное время — просто валяюсь в кровати, смотрю сериалы и ни о чем не думаю, ничего не планирую.

Из последних ситкомов очень понравились и рекомендую «Терапию» и «Тед Лассо»

4. Если есть один день в плотном графике на передышку – свожу любое общение к минимуму, провожу свободное время наедине со своими мыслями.

5. Если свободных дней побольше – иду в спа или стараюсь зарядиться новыми эмоциями на прогулке в хорошей компании. А вам что помогает?» – написала Туктамышева. 

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2 комментария
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