Ксения Гущина: «Было бы безумно интересно снова посоревноваться с Туктамышевой. Люблю то, как она катается»

Фигуристка Ксения Гущина назвала хорошим для себя прошедший сезон.

Накануне Гущина победила на турнире на призы федерации Санкт-Петербурга.

– Сезон завершен. Подведи его итоги.

– Сезон получился хороший. Отобралась везде, где надо было – и на чемпионат России, и на Спартакиаду. Показала нормальные результаты.

На этом турнире сказался конец сезона, ощущения могли быть и лучше, но не все так плохо. Знала, что мы будем выступать на этих соревнованиях, поэтому поддерживала форму до конца апреля.

– Уже есть планы на следующий сезон?

– Этот сезон только завершился, поэтому говорить о планах на следующий пока рано. В мае будет отдых, а потом уже будем вкатываться, готовится к следующему сезону.

– А если говорить в контексте всего фигурного катания, чего ждете от следующего сезона? Может, возвращения ?

– Было бы безумно интересно снова с ней посоревноваться. Я люблю Лизу, то, как она катается, поэтому всегда будет интересно ждать ее на соревнованиях, если она решит вернуться.

– После ухода вы фактически стали лидером группы Кирилла Давыденко. Как вам быть в таком статусе?

– Я этого не ощущаю. У нас в принципе ничего не поменялось. Как работали, так и продолжаем работать.

– А вы поддерживаете общение с Андреем?

– Только когда на соревнованиях видимся, а так не списываемся, – сказала фигуристка.