Ксения Гущина: «Было бы безумно интересно снова посоревноваться с Туктамышевой. Люблю то, как она катается»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Андрей Мозалев Ксения Гущина Фигурное катание

Фигуристка Ксения Гущина назвала хорошим для себя прошедший сезон.

Накануне Гущина победила на турнире на призы федерации Санкт-Петербурга.

– Сезон завершен. Подведи его итоги.

– Сезон получился хороший. Отобралась везде, где надо было – и на чемпионат России, и на Спартакиаду. Показала нормальные результаты.

На этом турнире сказался конец сезона, ощущения могли быть и лучше, но не все так плохо. Знала, что мы будем выступать на этих соревнованиях, поэтому поддерживала форму до конца апреля.

– Уже есть планы на следующий сезон?

– Этот сезон только завершился, поэтому говорить о планах на следующий пока рано. В мае будет отдых, а потом уже будем вкатываться, готовится к следующему сезону.

– А если говорить в контексте всего фигурного катания, чего ждете от следующего сезона? Может, возвращения Елизаветы Туктамышевой?

– Было бы безумно интересно снова с ней посоревноваться. Я люблю Лизу, то, как она катается, поэтому всегда будет интересно ждать ее на соревнованиях, если она решит вернуться.

– После ухода Андрея Мозалева вы фактически стали лидером группы Кирилла Давыденко. Как вам быть в таком статусе?

– Я этого не ощущаю. У нас в принципе ничего не поменялось. Как работали, так и продолжаем работать.

– А вы поддерживаете общение с Андреем?

– Только когда на соревнованиях видимся, а так не списываемся, – сказала фигуристка. 

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4 комментария
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Ох уж эти журналисты, Что ждёте от следующего сезона, может возвращения Туктамышевой?, и что могла ответить Ксения?
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Самую юную ждут-Тукту,а че некоторые и в 40 лет ЧМ выигрывают.
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Приостановившие свои спортивные выступления на соревнованиях, вернуться не обещали.
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Туктик и гущиной проиграет формы нет
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