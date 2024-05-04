Петросян о Тутберидзе: «Именно с ней я почувствовала, что могу чего-то добиться. Главное, чему учит Этери Георгиевна, – выбирать работу, а не жалость к себе»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Аделия Петросян Фигурное катание

Фигуристка Аделия Петросян рассказала о принципах Этери Тутберидзе.

– Какую роль сыграла Этери Георгиевна в становлении твоего характера и мировоззрения?

– Я пришла в группу Этери Георгиевны, когда мне еще не было 12 лет. Именно с ней я почувствовала, что могу чего-то добиться. Она объясняла мне, как терпеть, преодолевать себя, как правильно реагировать на замечания, сдерживать эмоции на публике.

Этери Георгиевна умеет показать каждому, что он сильнее, чем думал. Благодаря ей я поняла, что в фигурном катании некоторые слова не имеют смысла: старалась, но не сделала, обещала, но не смогла – это никому не помогает в спорте. Важно заставить себя работать и показывать результат.

У меня бывают моменты слабости: я плачу, злюсь, отчаиваюсь, но главная задача – самой выбраться из слез и просто продолжить тренировку. Главное, чему учит Этери Георгиевна, – это выбирать работу, а не жалость к себе.

Этери Георгиевна сама очень красивая, и ей важно, чтобы девочки на льду выглядели хорошо. Для нее аккуратность в одежде, прическе, макияже – это проявление уважения к окружающим. Иногда она давала мне советы по поводу того как выглядеть лучше, и я ей за это благодарна», – рассказала Петросян, которая в прошедшем сезоне выиграла чемпионат России и Спартакиаду.

Аделия Петросян – главная фигуристка России в 16 лет: не боится квадов и падений, выиграла все в этом сезоне

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13 комментариев
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Аделия очень здраво мыслит. И относится к самой себе. Хочется пожелать ей, чтобы в карьере у нее появились шансы на мировые титулы.
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Очень приятно читать такие слова. Здорово у девочки голова работает! Всё по полочкам. Я восхищена!
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Умная, рассудительный девочка. Удачи ей в новом сезоне и красивых программ
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Ответ Елена Спирина
Умная, рассудительный девочка. Удачи ей в новом сезоне и красивых программ
Да, чётко структурированно мыслит.
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Ответ Мария С
Они все очень умные, пока находятся под контролем Тутберидзе. А как пошли в свободное плавание и понеслась....
Я не помню других интервью. Но тут Аделия покорила именно стройностью мышления. Я думаю, и в свободном плавании это не исчезнет. Потенциально - преподаватель ВУЗа. ☺
Она очень четко выделяет главное. Это супер, я удивлена, признаюсь. А "выбирать работу, а не жалость к себе" можно на этой самой работе вешать в рамку. Это очень правильная позиция. Пожалеть себя можно в свободное от работы время! 🙃😗
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Без упорного и кропотливого труда на тренировках и большой талант не поможет, а в фигурном катании особенно. Никто победы и успех не принесёт на блюдечке с голубой каёмочкой.
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Ответ Мурманчанин37
Кто читал интервью - внезапная тенденция, что все в Хрустальном забыли свои прошлые предпочтения и теперь любят Трусову - коснулась и Петросян?
Нет. Она по-прежнему выделяет Медведеву.
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Кто читал интервью - внезапная тенденция, что все в Хрустальном забыли свои прошлые предпочтения и теперь любят Трусову - коснулась и Петросян?
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