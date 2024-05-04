Отец Мирославы Лебедевой: «Мы реально хотели бросить фигурное катание. Три дня жили в состоянии полной неопределенности»

Отец Мирославы Лебедевой высказался о том, почему дочь хотела уйти из спорта.

Отец 10-летней в марте объявил, что дочь завершает карьеру, но через три дня она вернулась в спорт.

– Решение уехать в Нижний Новгород и оставить «Хрустальный» было сложным?

– Нет. Гораздо сложнее было в момент, когда мы хотели бросить фигурное катание. Это ведь было на самом деле, а не ради хайпа, как некоторые подумали.

Мы реально три дня жили в состоянии полной неопределенности. Даже у нас, взрослых, слезы наворачивались, Мира ходила сама не своя... Ощущение – словно ты котенок, которого выкинули на трассу.

У нас ведь вся жизнь семьи была выстроена вокруг фигурного катания. Если работа – то удаленка, если какие-то детские занятия – только не в ущерб тренировкам.

Но последние события, к сожалению, заставили задуматься. Лично на меня очень повлиял теракт в «Крокусе». После таких новостей пересматриваешь многое и понимаешь, что наши неприятности в спорте – ерунда по сравнению с настоящей трагедией. Наверное, с того момента я подспудно стал понимать, что нужно что-то менять.

Я ее специально разговорил, сама она, возможно, никогда бы и не призналась. У ребенка ведь тоже вся жизнь прошла на льду, там все общение, все события... По факту, она и в обычной школе-то не успела ни с кем подружиться. Как от этого отказаться?

Но в то же время я видел, что на льду с ней происходят непонятные вещи. Она неохотно занималась, избегала некоторых элементов и в целом словно потухла, уперлась в стену. Ей стало сложно, она стала отставать, не видела выхода. С этим ощущением не каждый взрослый справится, а уж ребенок – тем более.

И вот мы специально пошли вдвоем в кафе после первой тренировки. Где-то час я всячески пытался ее разговорить, и в итоге она призналась, что действительно устала и не хочет больше заниматься. И я увидел, как ее буквально физически отпустило. Словно сняла с себя огромный груз ответственности, высказав мне все это.

– Что было потом?

– Мы не пошли на остальные тренировки и поехали домой. Там еще раз спокойно поговорили всей семьей. Изначально хотели уехать в Нижний Новгород уже в марте, чтобы не платить за съемную квартиру лишний месяц. Но нужно было решить вопросы со школой, все оформить, вещи собрать, наконец.

Я сразу же набрал нашему тренеру, Полине Игоревне (Цурской – Спортс). Она захотела поговорить с Мирой. Не стала ни отговаривать, ни ругать, просто рассказала, что у нее тоже в спорте бывали сложные периоды, что это нужно пережить и в любом случае все будет хорошо.

После этого разговора Миру прямо отпустило. Для нее Полина Игоревна – безусловный авторитет. Она действительно отличный тренер, дети ее обожают. За Миру мы ей очень благодарны, во многом помогла. Что у нас не было развития – это не вопрос тренера, скорее психология, – сказал Михаил Лебедев.

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