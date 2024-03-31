Отец 10-летней Мирославы Лебедевой сообщил, что дочь вернулась в фигурное катание
Отец 10-летней фигуристки Мирославы Лебедевой заявил, что дочь вернулась спорт.
В прошлом году отца Мирославы Михаила критиковали в сети из-за видео, где он жестко обращается с дочерью – критикует за лишний вес и заставляет кататься через боль.
27 марта Михаил Лебедев сообщил, что дочь ушла из спорта.
«Все-таки Мирослава сделала свой выбор и решила-таки остаться в спорте, в частности в фигурном катании, но возвращаться не так-то просто!» – написал Лебедев.
У 8-летней фигуристки полмиллиона подписчиков, а ее отца обвиняют в жестокости. Исследование Sports.ru
В сети завирусились видео с отцом 8-летней фигуристки – на них он заставляет ее кататься через боль, критикует за лишний вес
«Всё-таки Мирослава сделала свой выбор [с моей помощью] и решила-таки остаться в спорте [другого решения при мне не будет], в частности в фигурном катании [если не пойдёт здесь, закину ещё куда-нибудь], но возвращаться не так-то просто [уж я это обеспечу]!»
Такие родители-кукловоды, реализующие свои амбиции на детях, увы, никогда не переведутся😥
Вращения у нее были классные, но нужен хороший тренер, чтобы прыжки поставил. И папу подальше от тренерского процесса.
Не успели порадоваться за человека - конечно, за Мирославу, а не ее больного отца. Показалось, что ему вернулся рассудок.