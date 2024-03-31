Отец 10-летней Мирославы Лебедевой сообщил, что дочь вернулась в фигурное катание

Отец 10-летней фигуристки Мирославы Лебедевой заявил, что дочь вернулась спорт.

В прошлом году отца Мирославы Михаила критиковали в сети из-за видео, где он жестко обращается с дочерью – критикует за лишний вес и заставляет кататься через боль.

27 марта Михаил Лебедев сообщил, что дочь ушла из спорта.

«Все-таки Мирослава сделала свой выбор и решила-таки остаться в спорте, в частности в фигурном катании, но возвращаться не так-то просто!» – написал Лебедев.

У 8-летней фигуристки полмиллиона подписчиков, а ее отца обвиняют в жестокости. Исследование Sports.ru

В сети завирусились видео с отцом 8-летней фигуристки – на них он заставляет ее кататься через боль, критикует за лишний вес