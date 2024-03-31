Отец 10-летней Мирославы Лебедевой сообщил, что дочь вернулась в фигурное катание

Теги видео женское катание детский спорт Мирослава Лебедева Фигурное катание

Отец 10-летней фигуристки Мирославы Лебедевой заявил, что дочь вернулась спорт.

В прошлом году отца Мирославы Михаила критиковали в сети из-за видео, где он жестко обращается с дочерью – критикует за лишний вес и заставляет кататься через боль.

27 марта Михаил Лебедев сообщил, что дочь ушла из спорта.

«Все-таки Мирослава сделала свой выбор и решила-таки остаться в спорте, в частности в фигурном катании, но возвращаться не так-то просто!» – написал Лебедев.

У 8-летней фигуристки полмиллиона подписчиков, а ее отца обвиняют в жестокости. Исследование Sports.ru

В сети завирусились видео с отцом 8-летней фигуристки – на них он заставляет ее кататься через боль, критикует за лишний вес

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95 комментариев
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Возвращаться не так-то просто, особенно когда ты ушла два дня назад 😂😂😂
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Этого папу надо познакомить с мамой Костылевой и пусть себе обсуждают все тонкости ФК и не мешают детям заниматься.
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Санитаров папе, срочно.
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Папа вернулся в фигурное катание. Понял, что в кинематографе шансов еще меньше.😁😁😁😁
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Самая короткая пауза в истории ФК,--три дня всего!))))
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Сообщение прямо пронизано «заботой»:
«Всё-таки Мирослава сделала свой выбор [с моей помощью] и решила-таки остаться в спорте [другого решения при мне не будет], в частности в фигурном катании [если не пойдёт здесь, закину ещё куда-нибудь], но возвращаться не так-то просто [уж я это обеспечу]!»

Такие родители-кукловоды, реализующие свои амбиции на детях, увы, никогда не переведутся😥
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Папаша явно ненормальный, Замордует девчонку.
+32
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Бедный ребёнок
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Ответ katyanola
Особенно, когда тебя ушел папа.
Папа вообще молодец. Сам тренирует, сам ушёл, сам вернул
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Дурдом 🤦
+25
0
+25
Я трижды перечитала новость, чтобы проверить, точно ли я все правильно поняла… Папе реально нужны санитары.
+25
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+24
Ответ oldparakhod
Слава мамыиры не даёт папе покоя...))
У мамыиры хотя бы дочь талантлива. А здесь ради чего все это
+26
-2
+24
Похоже папа манипулирует ребенком и его желаниями. Видимо сначала лишил фк за «плохую работу», теперь сжалился и дает еще один шанс проявить себя. Бедная девочка, так он и будет её туда-сюда мотылять. Тренеры, изолируйте на время занятий ребенка от родителей!
+24
-1
+23
Слава мамыиры не даёт папе покоя...))
+24
-1
+23
У папы там не все в порядке, это ясно. Зачем вообще публичная жизнь нужна маленькому ребенку
+22
0
+22
Ответ Kareglazaya
Возвращаться не так-то просто, особенно когда ты ушла два дня назад 😂😂😂
Особенно, когда тебя ушел папа.
+18
0
+18
Ответ Julia Balan
Могут в пару встать, на Олимпиаде какую-нибудь сборную Африки представят
У Костылевой конечно мама та ещё, но девочка очень талантливая и именно Костылева-фигуристка пока что ничего такого не наговорилла, чтобы её хейтить.
+21
-5
+16
Папаша болен на всю голову.
+17
-3
+14
Интересно, это он надавил, или сама решила?
Вращения у нее были классные, но нужен хороший тренер, чтобы прыжки поставил. И папу подальше от тренерского процесса.
+15
-1
+14
Папе нелегко расстаться с мыслью об олимпийской медали. И ролью командира .
+14
-1
+13
Ответ Anneta28
У мамыиры хотя бы дочь талантлива. А здесь ради чего все это
Папины амбиции и его же не совсем здоровая психика, очевидно же🤷‍♂️
+13
0
+13
Не удивлена. Неделю назад был просто хайп видимо
+12
0
+12
Ой, да никто никуда уходить и не собирался. Просто папа решил хайп словить
+12
0
+12
Ответ Николь Тян
Этого папу надо познакомить с мамой Костылевой и пусть себе обсуждают все тонкости ФК и не мешают детям заниматься.
Могут в пару встать, на Олимпиаде какую-нибудь сборную Африки представят
+15
-4
+11
Ответ Гражданин страны
Комментарий скрыт
Михаил, не стоит тратить своё время на оправдательные комментарии. Камера стынет, подписчики томятся, скорее освещайте возвращение века🙏
+13
-2
+11
Моя версия простая, девочка не прошла испытание в Хрустальном и была по окончанию сезона банально отчислена из школы. Папа решил обставить это по своему и в очередной раз пропиариться, чтобы все не выглядело так прозаично, а смотрелось громко и красиво. Вот, а теперь можно и вернуться, только вопрос куда? Пишут , что домой в Нижний Новгород, не знаю посмотрим, но думаю в Хрустальном ее больше не будет. Я уже писал в первом своем репортаже о проблемах с дальнейшими перспективами, так вот, все встает на свое место, это ответ тем , кто наставил мне минусов за тот комментарий. Надо смотреть правде в глаза, спорт, а особенно большой спорт, не место для сентиментов, а в Хрустальном занимаются большим спортом с самого раннего детства, как бы это не было жестоко. Благотворительностью и физкультурой занимаются в другом месте.
+17
-6
+11
Ответ виктория сафарова
Они там ку-ку?) куда и откуда ей тяжело возвращаться, она ушла 4 дня назад)))
У этого ребенка каждый день тяжелый, при таком-то папаше.
+10
0
+10
Папа фигуристки Лебедевой - тот еще мем уровня мама фигуристки Костылевой.
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Here we go again.
Не успели порадоваться за человека - конечно, за Мирославу, а не ее больного отца. Показалось, что ему вернулся рассудок.
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0
+8
Опять издеваться над ребенком будут, кошмар
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