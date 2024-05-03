Роман Костомаров: «Я немного поувереннее чувствую себя на льду, поймал баланс. Но, конечно, к былому уровню никогда не вернется»

Роман Костомаров заявил, что стал увереннее чувствовать себя на льду.

В 2023 году фигурист перенес ампутацию стоп и кистей, но впоследствии выступал с протезами в ледовых шоу.

«Вообще на льду я редко тренируюсь, чаще тренируюсь в зале. По сравнению с первым разом я немного поувереннее чувствую себя на льду, поймал баланс.

Но все равно, конечно, к былому уровню никогда не вернется», – сказал олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Костомаров.

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