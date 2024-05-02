Костомаров и Домнина нанесут первый удар перед матчем ЦСКА – «Зенит»
Роман Костомаров и Оксана Домнина нанесут 1-й удар перед матчем ЦСКА – «Зенит».
Команды встретятся в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня и начнется в 19:15 по московскому времени.
Пресс-служба армейцев сообщила, что символический первый удар нанесут олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина.
Вопрос мой звучал корректно, так как я слышал новоость о том, что ему ампутировали конечннати в ходе болезни, но не знал чем всё закончилось, и в следствии чего задал вопрос :"чем"?
Вы накинулись с оскорблениями. Пучит Вас рассудит жизнь и ваши близкие