Костомаров и Домнина нанесут первый удар перед матчем ЦСКА – «Зенит»

Теги ЦСКА Зенит Оксана Домнина премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Роман Костомаров Футбол

Роман Костомаров и Оксана Домнина нанесут 1-й удар перед матчем ЦСКА – «Зенит».

Команды встретятся в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня и начнется в 19:15 по московскому времени.

Пресс-служба армейцев сообщила, что символический первый удар нанесут олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина.

10 комментариев
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- Невероятно сильный, и как кажется стойкий мужчина
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Костомаров был бы более качественным игроком чем все остальные игроки нынешнего ЦСКА
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Ответ Деж
Чем? )
У него протезы теперь🤷🏻‍♂️
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Ответ Деж
Чем? )
Комментарий удален модератором
Ответ Деж
Чем? )
Вы может быть не поняли, уважаемые люди
Вопрос мой звучал корректно, так как я слышал новоость о том, что ему ампутировали конечннати в ходе болезни, но не знал чем всё закончилось, и в следствии чего задал вопрос :"чем"?
Вы накинулись с оскорблениями. Пучит Вас рассудит жизнь и ваши близкие
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Ответ Oliver Kromwel
Он сам ходит, или его возят на коляске?
Двойник это.
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