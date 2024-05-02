Костомаров и Домнина нанесут первый удар перед матчем ЦСКА – «Зенит»

Роман Костомаров и Оксана Домнина нанесут 1-й удар перед матчем ЦСКА – «Зенит».

Команды встретятся в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня и начнется в 19:15 по московскому времени.

Пресс-служба армейцев сообщила, что символический первый удар нанесут олимпийский чемпион в танцах на льду и его супруга, чемпионка мира в танцах на льду .