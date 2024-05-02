Костомаров о тренировках с футбольным мячом: «Чеканю, что-то получается. Тренируюсь почти каждый день»

Роман Костомаров рассказал, что почти ежедневно тренируется с футбольным мячом.

В прошлом году фигурист перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

Сегодня Костомаров и его супруга Оксана Домнина нанесли первый удар перед матчем ЦСКА – «Зенит».

«Не часто смотрю футбол, но когда есть возможность, то да. Дома я, конечно, чаще смотрю, чем на стадионе.

Почти каждый день тренируюсь, не в футбол, понятно, но чеканю, что-то получается. Я стараюсь, а то скучно смотреть на ребят, которые чеканят, а я не чеканю», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию.