Костомаров о тренировках с футбольным мячом: «Чеканю, что-то получается. Тренируюсь почти каждый день»

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал, что почти ежедневно тренируется с футбольным мячом.

В прошлом году фигурист перенес частичную ампутацию конечностей из-за осложнений после пневмонии.

Сегодня Костомаров и его супруга Оксана Домнина нанесли первый удар перед матчем ЦСКА – «Зенит».

«Не часто смотрю футбол, но когда есть возможность, то да. Дома я, конечно, чаще смотрю, чем на стадионе.

Почти каждый день тренируюсь, не в футбол, понятно, но чеканю, что-то получается. Я стараюсь, а то скучно смотреть на ребят, которые чеканят, а я не чеканю», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию.

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3 комментария
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Александр Мостовой одобряет.
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Блин здесь не до шуток
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Не подумайте, что я занудствую - мне просто интересно: в новости попадает абсолютно всё, что произносит вслух Роман?
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