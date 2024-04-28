Костомаров о фильме про себя: «Думаю, картина сможет мотивировать людей, показывая, что надо работать и ценить то, что ты имеешь»

Роман Костомаров считает, что фильм о нем сможет мотивировать людей.

Ранее стало известно, что режиссер Сарик Андреасян собирается снять художественный фильм о Костомарове.

«Этот режиссер занимается именно фильмами, которые основаны на реальных событиях. Те картины, которые мы видели с моей женой, нам очень понравились.

И, наверное, это интересно смотреть, когда на экране воплощаются события, которые происходили в жизни. Думаю, этот фильм сможет каким-то образом мотивировать людей, показывая, что у нас все хорошо и надо работать и ценить то, что ты имеешь.

Какими-то подробностями я пока не владею. Не знаю, буду ли я принимать участие в съемках, ведь это художественный фильм, будут подбираться актеры. Поживем – увидим», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.

«Кто это – Андреасян? Не верю в хорошую экранизацию». Тарасова о художественном фильме про Костомарова