Костомаров о фильме про себя: «Думаю, картина сможет мотивировать людей, показывая, что надо работать и ценить то, что ты имеешь»
Роман Костомаров считает, что фильм о нем сможет мотивировать людей.
Ранее стало известно, что режиссер Сарик Андреасян собирается снять художественный фильм о Костомарове.
«Этот режиссер занимается именно фильмами, которые основаны на реальных событиях. Те картины, которые мы видели с моей женой, нам очень понравились.
И, наверное, это интересно смотреть, когда на экране воплощаются события, которые происходили в жизни. Думаю, этот фильм сможет каким-то образом мотивировать людей, показывая, что у нас все хорошо и надо работать и ценить то, что ты имеешь.
Какими-то подробностями я пока не владею. Не знаю, буду ли я принимать участие в съемках, ведь это художественный фильм, будут подбираться актеры. Поживем – увидим», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.
«Кто это – Андреасян? Не верю в хорошую экранизацию». Тарасова о художественном фильме про Костомарова
Ибо у других таких - не будет знакомств в верхах, и, следовательно - не будет такой же медпомощи.
Он реально чувствует себя героем и активно монетизируют своё состояние, не думая о том, как его спасали деньги и влиятельные друзья.
Не может быть он примером для других людей, попавших в такие жизненные обстоятельства, просто не дай бог никому, всё будет плохо.