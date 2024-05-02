Алиса Двоеглазова: «Тренером работать сложно. В мечтах я вижу себя кондитером»

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, кем видит себя в будущем.

— Ты классно говоришь, четко формулируешь мысли. У тебя даже был влог про свою подготовку. Есть ли у тебя в будущем желание в этом направлении развиваться?

— Да, это очень интересно. Вообще, сейчас фигурное катание у нас развивается. Думаю, фанатам это интересно смотреть. А так для грамотности стараюсь читать больше книг. Полгода назад начала прям углубляться и поняла, что это реально интересно.

— Какие книги читаешь?

— Читала классику. Последняя — Николас Спаркс «Спеши любить». Читала у Эриха Марии Ремарка «Ночь в Лиссабоне», «Триумфальная арка». Хочу читать художественную литературу, например, про любовь.

— В журналистике хотела бы себя попробовать? Интервью у кого-то записать?

— Честно, мне больше нравится, когда у меня интервью берут. Мне как-то спокойнее, легче. А так, когда время будет — может быть.

— В будущем кем хотела бы быть? Тренерскую карьеру рассматриваешь?

— Пока не знаю, это тяжело. Тренером работать сложно. Может, вообще на дизайнера или на кондитера пойду. Да! В мечтах я вижу себя кондитером, ха-ха, — сказала .