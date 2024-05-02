Алиса Двоеглазова: «С Маргаритой Базылюк общаемся. Все борьба остается на льду. Такие соперники делают нас сильнее»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова Маргарита Базылюк Фигурное катание

Фигуристка Алиса Двоеглазова высказалась о соперничестве с Маргаритой Базылюк.

— Твоя основная соперница — Маргарита Базылюк. Общаетесь вне льда?

— Конечно, общаемся. Мы же одногруппницы. Все борьба остается на льду. Такие соперники делают нас сильнее. То, что мы тренируемся вместе, конечно, помогает и подстегивает. То она выше, то я выше где-то — это очень интересно для нас и для болельщиков.

— Недавно ты выложила видео с четверным флипом. Это твое ближайшее усиление контента?

— На недавнем прыжковом баттле в шоу (Этери Тутберидзе) как раз он получился. Теперь стараюсь стабилизировать этот прыжок. Я тренировала его до тура. На тренировке я напрыгивала тройной, потом попробовала пойти на квад… И прыгнула его.

Конечно, психологически тяжело было зайти в сам четверной, это непривычные ощущения, но сейчас уже стало легче. Я же его прыгала до этого, поэтому стараюсь настраивать себя позитивно: все умею, все могу.

— Три четверных в произвольной — это не предел?

— Я думаю, не предел. Работай — и все получится. Но в программе нужно расставить прыжки в правильном порядке, в каком месте их прыгать, продумать заходы. Конечно, это тяжелее, чем просто прыгать, — сказала Двоеглазова. 

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4 комментария
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Алиса само спокойствие и выдержка, удачи в следующем сезоне!!!!
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Алиса умничка, здравые рассуждения
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Очень правильные слова от Алисы!
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Здоровья и удачи в новом сезоне талантливой девочке!
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