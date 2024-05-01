Татьяна Тарасова: «Без медали российского спортсмена Игры-2024 не останутся. Как бы нас ни прижимали, мы все равно останемся в числе лучших»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Тарасова считает, что российские спортсмены смогут завоевать медали на ОИ.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

МОК допускает к Играм россиян только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда ограничений. Представители командных видов спорта, силовых ведомств, а также поддержавшие боевые действия допущены не будут.

«У нас такой сильный спорт, что как бы нас ни прижимали, мы все равно останемся в числе лучших.

Без медали российского спортсмена Олимпийские игры-2024 не останутся», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

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2 комментария
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Опять на лету переобулась и призывает добыть нашим спортсменам медали на ОИ-2024 ?
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