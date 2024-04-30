Тарасова о россиянах на Олимпиаде: «Важно побеждать, а не участвовать. Для чего тогда ехать?»

Татьяна Тарасова заявила, что на Олимпиаде важно побеждать, а не участвовать.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Играх-2024 в Париже. Там смогут выступить спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут отбор.

«Побеждать. Для меня важно побеждать, а не участвовать. Для чего тогда ехать? Если кому-то интересно участие, мне интересна победа», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024.