Тарасова о россиянах на Олимпиаде: «Важно побеждать, а не участвовать. Для чего тогда ехать?»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что на Олимпиаде важно побеждать, а не участвовать.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Играх-2024 в Париже. Там смогут выступить спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут отбор.

«Побеждать. Для меня важно побеждать, а не участвовать. Для чего тогда ехать? Если кому-то интересно участие, мне интересна победа», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024.

5 комментариев
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Можно подумать, что раньше все участники ОИ от России возвращались с медалями, не говоря уже о победах.
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Но чтобы победить, надо для начала участвовать)
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Что скажет ТАТ о тех фигуристах, кто участвовал в ОИ, но остался без медалей?
"Неудачники, кто такие, или вообще г о в н о"?
Каждый из участников хочет победить, но мест на пьедестале только три, а золотая медаль вообще одна.
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Всех, кто не победит, на рудники ?
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Спасибо за Ваше мнение, как говорится
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