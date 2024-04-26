Глава техкома ISU о планах убрать прыжковый элемент из произвольной программы у одиночников: «Цель состоит в том, чтобы дать больше времени для связок и хореографии»

Количество прыжков в произвольной программе у одиночников хотят сократить до 6.

С 10 по 14 июня в Лас-Вегасе пройдет конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

Об изменениях в правилах, которые вынесут на обсуждение на конгрессе, сообщает американский журналист со ссылкой на главу технического комитета ISU по одиночному и парному катанию Фабио Бьянкетти.

Техком ISU предлагает сократить число прыжковых элементов в произвольной программе у одиночников с семи до шести, каскадов – с трех до двух (один из них может быть секвенцией).

Время, которое освободится за счет исключения прыжкового элемента, не будет заполнено элементом другого типа.

«Цель состоит в том, чтобы дать больше времени для связок и хореографии», – сказал Бьянкетти.

Также на повестку конгресса вынесут предложение об отмене штрафа за сальто и изменение стоимости разных элементов. Шкала для пятерных прыжков обсуждаться не будет.