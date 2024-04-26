Глава техкома ISU о планах убрать прыжковый элемент из произвольной программы у одиночников: «Цель состоит в том, чтобы дать больше времени для связок и хореографии»

Теги ISU мужское катание женское катание Фабио Бьянкетти Филипп Херш Фигурное катание

Количество прыжков в произвольной программе у одиночников хотят сократить до 6.

С 10 по 14 июня в Лас-Вегасе пройдет конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

Об изменениях в правилах, которые вынесут на обсуждение на конгрессе, сообщает американский журналист Филипп Херш со ссылкой на главу технического комитета ISU по одиночному и парному катанию Фабио Бьянкетти.

Техком ISU предлагает сократить число прыжковых элементов в произвольной программе у одиночников с семи до шести, каскадов – с трех до двух (один из них может быть секвенцией).

Время, которое освободится за счет исключения прыжкового элемента, не будет заполнено элементом другого типа.

«Цель состоит в том, чтобы дать больше времени для связок и хореографии», – сказал Бьянкетти.

Также на повестку конгресса вынесут предложение об отмене штрафа за сальто и изменение стоимости разных элементов. Шкала для пятерных прыжков обсуждаться не будет.

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21 комментарий
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Ответ Oleandra
Увеличьте время для связок и хореографии.
Ага, сначала сократили ПП на 30 секунд и убрали хореодорожку, а теперь печалятся Думать бы сначала нужно, что бы потом не выглядеть идиотами.
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Надо вовсе убрать прыжки. Да и вращения тоже как-то отвлекают от катания. Лучше всего свести все программы к неспешному проезду от одного края катка до другого на двух ногах. Вот это будет красота! И США сразу покажут всем свое преимущество, а то по нынешним дурацким правилам это никак не получается.
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И дать бОльшую свободу для творчества судейской бригаде.
+10
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+7
Увеличьте время для связок и хореографии.
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Нормальный прыжок убрать, а сальто разрешить. Л-логика.
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зачем убирать то? Верните тайминг, как было до временнóго сокращения. Внимание к хореографии и связкам конечно не плохо, когда программа цельная, а не езда от квада к кваду, то и смотрится с удовольствием, но упрощение ведёт к деградации.
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Русских нет, нормально прыгать некому.
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Или упростить правила, чтобы проще было протолкнуть заслуженных к медалькам.

Верните уже тогда 6.0, чего мудрить
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Время увеличить не пробовали. Короче все упрощают и упрощают. Пытаются
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Может просто увеличить программу на 10-15 секунд, этого вполне хватит для того чтобы сделать больше связок!
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Хоспади, да у двух третей, по большому счету ходьба/бег по катку с ручками мельницами. зачем на это выделять еще больше времени? Тогда как раз логичнее было бы добавить как раз элемент вместо прыжка, чтобы это место гарантированно было занято чем-то, а не подсечками.
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Спорт должен оставаться спортом, а сокращение количества прыжков этому не способствует, так можно вообще прийти к соревнованиям, кто красивее помашет ручками на льду.
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Выделить время на связки и хореографию - неплохая идея, только это надо делать за счет увеличения длительности ПП. Раньше ведь катали 4 минуты с 8 прыжковыми элементами, в чем проблема сделать 3 минуты 50 секунд с семью? Естественное развитие любого спорта - это усложнение, ИСУ же ведет ФК по пути деградации.
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Ответ Виктория Обер
Согласна. Хотя, пусть прыгают, кто хочет, хоть по 20 прыжков. Четверных. Но, если нет хореографии и связок, нет оригинальной программы, или, что-то там есть, чего-то там изображают, бодро размахивая руками в разные стороны (типа плюща), но, в ненадлежащей степени, лишь бы замылить глаза, то, сразу минус 30 баллов. Или 40. Вообще не буду против и 50.
Не бухай
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Ответ Дмитрий Рабко
Всё правильно - это же фигурное КАТАНИЕ. А не прыжки в высоту и акробатика.
Вопрос в том, как будут оценивать КАТАНИЕ. ФК это в первую очередь спорт. Если в прыжках есть более-менее объективные критерии (и там не редко бывают манипуляции с ГОЕ, ребрами, докрутами, но падение на прыжке, степаут, выезд в тройки, приземление на два конька, и т.п. в соответствии с правилами не могут оцениваться на плюс), то оценивание связок и хореографии есть вещь крайне субъективная. Танцы, с их очередью на пьедестал, тому наглядный пример. Т.е., убирая из ПП прыжок, за счет увеличения связок и элементов хореографии, ISU уменьшает количество объективных факторов, определяющих итог соревнований и увеличивает количество субъективных.
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Ответ Дмитрий Рабко
Всё правильно - это же фигурное КАТАНИЕ. А не прыжки в высоту и акробатика.
Есть уже это катание, танцы называются - их вообще никто не смотрит, ибо нереально скучно, предсказуемо, так это еще с учетом, что туда таки добавили акробатики в виде поддержке и прочего, иначе и такого почти нулевого интереса не было бы
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Ответ chespo
Спорт должен оставаться спортом, а сокращение количества прыжков этому не способствует, так можно вообще прийти к соревнованиям, кто красивее помашет ручками на льду.
Они не догоняют, что и по новым правилам Этери вместо 7го прыжка им такое навяжет связками-дорожками, что никакой лУне не связать, какие бы блестящие стринги на ней не сверкали
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Ответ Оксана Васильева
Как вы достали со своей этери, с ее культом. Очнитесь, она даже не знает, что нельзя 2 секвенции ставить, ставит лишние прыжки, дорожки и вращения часто не на 4 уровень, да и вообще работа с компонентами явно не про нее, она как раз больше прыжками брала
Можно пример, где у нее вращение не на 4 уровень?
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