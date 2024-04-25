Виктория Морозова перенесет операцию на колене

Теги сборная России травмы женское катание Виктория Морозова Фигурное катание

Фигуристка Виктория Морозова перенесет операцию на колене.

«Пришло время рассказать. Не так давно перед важным стартом я получила травму. Пытались ее залечить разными процедурами. Изначально все получилось, но потом травма стала беспокоить немного больше.

Сходили ко врачу, и мне сказали, что придется сделать операцию. Уже завтра у меня будет проходить операция на колено! Надеюсь, все пройдет отлично», – написала спортсменка.

В прошедшем сезоне Морозова стала победительницей и серебряным призером этапов юниорского Гран-при России. Из-за травмы она пропустила первенство России и финал Гран-при.

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9 комментариев
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Удачной операции и скорейшего восстановления Вике!
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Вопли о "поломанной" девочке будут?
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Ответ Блинчику:
Вовсе нет. Люба Рубцова перенесла операцию на позвоночнике в 13 лет. Морозовой уже около 15 лет
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здоровья и быстрого восстановления Вике
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Пожелание успешной операции и короткого восстановительного периода после ее проведения !
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Вике здоровья. Очень понравились её программы в этом сезоне, особенно КП.
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