Фигуристка Виктория Морозова перенесет операцию на колене.

«Пришло время рассказать. Не так давно перед важным стартом я получила травму. Пытались ее залечить разными процедурами. Изначально все получилось, но потом травма стала беспокоить немного больше.

Сходили ко врачу, и мне сказали, что придется сделать операцию. Уже завтра у меня будет проходить операция на колено! Надеюсь, все пройдет отлично», – написала спортсменка.

В прошедшем сезоне Морозова стала победительницей и серебряным призером этапов юниорского Гран-при России. Из-за травмы она пропустила первенство России и финал Гран-при.