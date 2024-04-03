Давыдов об отсутствии международных стартов: «Мы как работали, так и работаем. Обучаемся, двигаемся, учим четверные»

Сергей Давыдов высказался об отсутствии международных стартов у фигуристов.

«Нельзя измерить среднее время, требуемое на освоение четверного фигуристом, потому что организм у всех разный, головы у всех разные, от многих факторов это зависит. Кто-то очень быстро все схватывает, кому-то нужно много сделать, чтобы выучить элемент. Здесь надо очень хорошо работать мозгами, чтобы складывать все наработанное в одно целое, в большую конструкцию.

Влияет ли отсутствие международных стартов? Федерация и Первый канал в этом году сделали все возможное, чтобы наш спорт оставался максимально популярным, все было сделано и оформлено на очень высоком уровне, поэтому честь и хвала им за то, что они прикладывают столько усилий, чтобы и детям, и нам, и зрителям было интересно.

Если будет нужно провести еще один такой сезон, проведем. Мы как работали, так и работаем, независимо от того, есть международные соревнования или нет. Мы обучаемся, мы двигаемся, мы учим четверные, для нас это никакой роли не играет», – сказал тренер.