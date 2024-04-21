Камила Валиева: «Буду сдавать на ЕГЭ английский язык, обществознание, биологию. Планирую поступать в несколько университетов»
Камила Валиева рассказала, какие предметы будет сдавать на ЕГЭ.
Сейчас 17-летняя фигуристка учится в 11 классе.
– Ты поступаешь в университет?
– Да. Я планирую в несколько [вузов] поступать, сейчас буду сдавать четыре предмета на ЕГЭ. Английский, обществознание, биология... Такие интересные предметы, – сказала Валиева во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.
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Тогда пять предметов?