Камила Валиева: «Буду сдавать на ЕГЭ английский язык, обществознание, биологию. Планирую поступать в несколько университетов»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, какие предметы будет сдавать на ЕГЭ.

Сейчас 17-летняя фигуристка учится в 11 классе.

– Ты поступаешь в университет?

– Да. Я планирую в несколько [вузов] поступать, сейчас буду сдавать четыре предмета на ЕГЭ. Английский, обществознание, биология... Такие интересные предметы, – сказала Валиева во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin. 

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41 комментарий
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Ответ Hardy
Вот это разброс, то есть будет по принципу "поступлю лишь бы куда"
Что в этом плохого? Так практически все делают. Тяжело в 17 лет определиться. Плюс лучше потом выбирать среди тех мест, куда поступил, чем попытаться поступить куда-то в одно место, провалиться и потом остаться у разбитого корыта.
+10
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+9
Ответ Александр
так, а какой четвёртый???
Русский язык, его все сдают.
+8
0
+8
так, а какой четвёртый???
+9
-1
+8
Ответ Н.Ф.
А если вдруг во все эти ВУЗы её примут, что тогда? Учиться параллельно во всех или кому-то ей придётся отказать?
Вы с луны свалились что ли? Поступление не значит зачисление. Конечно она не будет учиться во всех университетах одновременно
+8
-1
+7
Ответ Александр
так, а какой четвёртый???
Химия годится?)
+10
-3
+7
Ответ Блинчик
И поступит на спортфак без экзаменов за счет золота чемпионата Ваканды.
И даже в таком варианте ничего плохого нет.
+4
0
+4
Могу ошибиться, но набор предметов предполагает что-то типа журналистики и физкультурный. В общем уже привычный набор в последнее время. Интересно потом проверить догадку) Ками успешной сдачи экзаменов и поступления.
+5
-2
+3
Ответ Н.Ф.
А если вдруг во все эти ВУЗы её примут, что тогда? Учиться параллельно во всех или кому-то ей придётся отказать?
Так не может быть. На Госуслугах ты можешь заявиться в 5 вузов, но в итоге выбираешь только один. Отслеживаешь списки и решаешь куда поставить галочку.
+3
0
+3
И поступит на спортфак без экзаменов за счет золота чемпионата Ваканды.
+8
-6
+2
Ответ Hardy
Вот это разброс, то есть будет по принципу "поступлю лишь бы куда"
Почему разброс? Одна и та же или схожие специальности существуют в разных вузах. 90 процентов студентов так же изначально выбирают 5.
+2
0
+2
Документы подать можно было в 5 одновременно. Когда моя мелкая поступала. Не знаю как сейчас будет. Ну а потом выбрать куда конкретно идти. Ничего противоестественного в этом нет.
+2
0
+2
Удачи Ками в сдачи экзаменов
+5
-4
+1
Кстати, английский - один из самых сложных на ЕГЭ, там сами учителя иногда затрудняются с ответами. Его прям хорошо надо знать, сдаёт мало..Так что Ками молодец, видимо шарит и неплохо.
+1
0
+1
и ведь во все поступит:))
+1
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+1
Ответ Тайга86
Могу ошибиться, но набор предметов предполагает что-то типа журналистики и физкультурный. В общем уже привычный набор в последнее время. Интересно потом проверить догадку) Ками успешной сдачи экзаменов и поступления.
Возможно где-то на журналистику не нужна литра, но в МГУ была нужна раньше. В ВШЭ, например, может поступить с англ и общагой, там несколько вариантов. МГИМО.
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Ответ IrinaKin
На журналистику надо литературу сдавать, сложный ЕГЭ
Она 4-й предмет не назвала вроде
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Ответ Artemon1302
Я так понимаю, отучиться хотя бы в одном, но качественно, никто из фигуристов не планирует.
Почему вы думаете, что она в нескольких будет учиться?
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Ответ Тайга86
Она 4-й предмет не назвала вроде
Быстрей всего русский язык, без него вообще никуда.
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Ответ Леди Брэкнелл
Возможно где-то на журналистику не нужна литра, но в МГУ была нужна раньше. В ВШЭ, например, может поступить с англ и общагой, там несколько вариантов. МГИМО.
Посмотрим, просто даже интересно стало - будет ли отличие от привычного.
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Ответ Тайга86
Посмотрим, просто даже интересно стало - будет ли отличие от привычного.
Если будет поступать с набором общество и англ, я ставлю на вшэ ))
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Ответ Тайга86
Кстати, английский - один из самых сложных на ЕГЭ, там сами учителя иногда затрудняются с ответами. Его прям хорошо надо знать, сдаёт мало..Так что Ками молодец, видимо шарит и неплохо.
В позапрошлом году английский был очень простым.
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Ответ Леди Брэкнелл
В позапрошлом году английский был очень простым.
Просто повезло) У меня родственники его преподают, причем на высоком уровне. Он сложный в сдаче. Его нужно знать, иначе с высокими баллами не получится.
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Ответ Леди Брэкнелл
В позапрошлом году английский был очень простым.
Ой, не увидела "позапрошлый". В прошлом году его усложнили конкретно, насколько владею информацией.
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Ответ Тайга86
Просто повезло) У меня родственники его преподают, причем на высоком уровне. Он сложный в сдаче. Его нужно знать, иначе с высокими баллами не получится.
Нет, какое везение ))))) Он действительно не особо сложный.
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Ответ Тайга86
Ой, не увидела "позапрошлый". В прошлом году его усложнили конкретно, насколько владею информацией.
Все сдали нормально в прошлом году, кто сдавал. И это С-70, спортсмены, сами понимаете )
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Ответ Леди Брэкнелл
Нет, какое везение ))))) Он действительно не особо сложный.
Английский уж точно не китайский, но у школьника, если его не учить так как надо и на протяжении всех учебных лет, трудности вполне себе могут возникнуть. Просто многие так и рассуждают "он не особо сложный", а потом на пробниках понимают, что переоценили свои возможности)
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Ответ Тайга86
Могу ошибиться, но набор предметов предполагает что-то типа журналистики и физкультурный. В общем уже привычный набор в последнее время. Интересно потом проверить догадку) Ками успешной сдачи экзаменов и поступления.
На журналистику надо литературу сдавать, сложный ЕГЭ
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Ответ Kareglazaya
Несколько... То есть даже не 2, а больше? Когда же закончится эта погоня за "корочками" среди сплртсменов, и они начнут наконец более или менее нормально учиться?
После удачной сдачи экзаменов можно выбрать один ВУЗ.
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Ответ Арсений1990
Алгебра/математика не? Тогда пять предметов?
Сдавать можно сколько угодно предметов, хоть все. Обязательные русский и база. Для тех, кто сдаёт базу необходимо еще 2 экзамена для поступления. Для тех, кто сдаёт профиль достаточно еще одного. Но можно сдавать сколько хочешь, предела нет.
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Ответ Марта_М
Русский язык, его все сдают.
Алгебра/математика не?
Тогда пять предметов?
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