Камила Валиева: «Буду сдавать на ЕГЭ английский язык, обществознание, биологию. Планирую поступать в несколько университетов»

Камила Валиева рассказала, какие предметы будет сдавать на ЕГЭ.

Сейчас 17-летняя фигуристка учится в 11 классе.

– Ты поступаешь в университет?

– Да. Я планирую в несколько [вузов] поступать, сейчас буду сдавать четыре предмета на ЕГЭ. Английский, обществознание, биология... Такие интересные предметы, – сказала Валиева во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin.

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