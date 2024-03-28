Анна Щербакова: «Восстановление после операции не такое быстрое, но, думаю, все идет по плану, потихонечку прихожу в себя»

Теги сборная России травмы женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала о восстановлении после операции.

20 марта олимпийскую чемпионку прооперировали по поводу травмы голеностопа.

«Неделю назад была операция на голеностоп. Восстановление не такое быстрое, но, думаю, все идет по плану, потихонечку прихожу в себя, все под контролем врачей», – сказала Щербакова в эфире «Матч ТВ».

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21 комментарий
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С Днём рождения Аню!
Пусть восстановление будет максимально полным, и всё задуманное исполнится.
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Сегодня Анюта празднует 20. Молодёжный юбилей!
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Аню с днем рождения! Прежде всего хочется пожелать здоровья и скорейшего и полного восстановления от травмы. Ну и оставаться таким же светлым и прекрасным человеком и продолжать радовать нас своими выступлениями)
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С Днем рождения ,Аню!
Скорейшего восстановления!
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С днём рождения Анечку! Счастья, успехов во всём и главное здоровья!
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Анну с Днём рождения ! Здоровья, успешного восстановления, хорошего настроения, счастья, радости, удачи и любви !
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С днем рождения! Здоровья, удачи, успехов и благополучия!
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Поздравляю Аню Щербакову с Юбилеем! Здоровья и скорейшего восстановления!
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Аннушку--с юбилеем! Пусть будет крепким здоровье, восстановление--быстрым и без последствий! Хотелось бы, чтобы операция не стала препятствием для дальнейших выступлений в шоу...
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Анюту с 20-летием ! Желаю скорейшего восстановления после операции, исполнения задуманного, успехов во всех новых проектах, а также и в текущих, счастья в личной жизни !
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Скорейшего восстановления. С Днём рождения милая Анюта! Счастья, успехов и улыбок.
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вот интересно, кто минусует поздравления с днём рождения и пожелания здоровья? люди у вас в жизни всё хорошо? А Анюту ещё раз с днём рождения!Счастья тебе красавица и любви!
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В инсте "тимтутберидзе" её поздравили, здесь выложат, интересно?
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Анечку с Днём рождения! Здоровья и счастья нашей чемпионке спорта и сердец!
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А торопиться и не нужно. Самое главное, чтобы без осложнений. Здоровье важней всего
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Анютке наши огромные поздравления и искренние пожелания здоровья, счастья и любви!!!!!!!!🥳💋❤️🧚‍♀️🥳
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Здоровья и счастья моей фаворитке!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
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С днем рождения поздравляю любимую фигуристку! Желаю здоровья и удачи!
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С днём рождения, Анютка! Здоровья и счастья, солнышко! Надеюсь, сможешь ещё нас порадовать на льду!
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С 20-летием любимую фигуристку и прекрасного человечка! Будь счастлива и здорова, Анечка!
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