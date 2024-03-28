Анна Щербакова: «Восстановление после операции не такое быстрое, но, думаю, все идет по плану, потихонечку прихожу в себя»
Анна Щербакова рассказала о восстановлении после операции.
20 марта олимпийскую чемпионку прооперировали по поводу травмы голеностопа.
«Неделю назад была операция на голеностоп. Восстановление не такое быстрое, но, думаю, все идет по плану, потихонечку прихожу в себя, все под контролем врачей», – сказала Щербакова в эфире «Матч ТВ».
Пусть восстановление будет максимально полным, и всё задуманное исполнится.
Скорейшего восстановления!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!