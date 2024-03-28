Анна Щербакова: «Восстановление после операции не такое быстрое, но, думаю, все идет по плану, потихонечку прихожу в себя»

Анна Щербакова рассказала о восстановлении после операции.

20 марта олимпийскую чемпионку прооперировали по поводу травмы голеностопа.

«Неделю назад была операция на голеностоп. Восстановление не такое быстрое, но, думаю, все идет по плану, потихонечку прихожу в себя, все под контролем врачей», – сказала в эфире «Матч ТВ».