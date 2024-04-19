Татьяна Мишина: «Коляда попробует себя в роли тренера и поймет, нравится или нет. Знаний у него достаточно, есть что передать спортсменам»

Татьяна Мишина прокомментировала новость об отъезде Коляды на тренерскую работу в Китай.

Призер ЧМ-2018 Михаил Коляда будет работать в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«Коляда пробует и развивается. В Китае известная школа, были знаменитые парники. Я думаю, что попробует себя в роли тренера и поймет, нравится или нет.

Все шоу уже заканчиваются, поэтому профессия тренера самая близкая в плане, чем заниматься дальше. Михаил вдумчивый товарищ, умеющий и знающий. Поэтому он найдет свое применение на тренерском поприще.

Он поедет в Китай с супругой, все будет комфортно и удобно. Я думаю, он, наверное, едет в Китай на какой-то период, не навсегда.

Все фигуристы, которые заканчивают, пробуют себя. Найти себя сразу непросто, поэтому все занимаются разным, чтобы понять, что интереснее и ближе. Ну а в тренерской работе главное понять, хватит ли терпения обучать всех.

Знаний у Коляды достаточно, так что есть что передать спортсменам. Я думаю, что у него все получится», – сказала тренер.