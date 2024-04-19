Татьяна Мишина: «Коляда попробует себя в роли тренера и поймет, нравится или нет. Знаний у него достаточно, есть что передать спортсменам»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Татьяна Мишина Фигурное катание

Татьяна Мишина прокомментировала новость об отъезде Коляды на тренерскую работу в Китай.

Призер ЧМ-2018 Михаил Коляда будет работать в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«Коляда пробует и развивается. В Китае известная школа, были знаменитые парники. Я думаю, что попробует себя в роли тренера и поймет, нравится или нет.

Все шоу уже заканчиваются, поэтому профессия тренера самая близкая в плане, чем заниматься дальше. Михаил вдумчивый товарищ, умеющий и знающий. Поэтому он найдет свое применение на тренерском поприще.

Он поедет в Китай с супругой, все будет комфортно и удобно. Я думаю, он, наверное, едет в Китай на какой-то период, не навсегда.

Все фигуристы, которые заканчивают, пробуют себя. Найти себя сразу непросто, поэтому все занимаются разным, чтобы понять, что интереснее и ближе. Ну а в тренерской работе главное понять, хватит ли терпения обучать всех.

Знаний у Коляды достаточно, так что есть что передать спортсменам. Я думаю, что у него все получится», – сказала тренер. 

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7 комментариев
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Удачи Миша, пусть всё получится.
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Если бы Авербух главные роли Мише давал,а не наглому Ягудину,то может и не уехал бы в Китай
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Миша спокойный, доходчиво и хорошо объясняет, в этом многие могли убедиться во время его комментария соревнований. В Китае будет делиться с фигуристами Поднебесной своим опытом и знаниями фигуриста, приобретая опыт тренерства. Удачи и благополучия ему с супругой в этом начинании.
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Задвинули Мишу зря в угоду молодым,не пустили на олимпиаду,да и комментирует он отлично
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Мише успехов в новом для него деле. 29 лет - уже серьезный парень, с очень долгой карьерой и накопленным опытом. Несомненно ему есть что рассказать, чему научить. Успешной работы, отдачи, и пусть всё получится.
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Ответ Elena Savanuk
Достаточно неожиданно...
Что-то надо делать, зарабатывать, строить жизнь дальше.
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Достаточно неожиданно...
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