Татьяна Тарасова: «Не расстроена уходу Коляды в тренерскую деятельность. В Китае хорошая школа»

Татьяна Тарасова оценила решение Михаила Коляды уехать в Китай работать тренером.

Сообщалось, что бронзовый призер ЧМ-2018 россиянин Коляда будет заниматься с фигуристами в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«Это хорошее продолжение карьеры. Пришел на тренерскую работу в Китае, где много хороших спортсменов. Там хорошая школа. Тренерский опыт полезен – не имеет значения иностранный или российский.

Не расстроена его уходу в тренерскую деятельность. Он откатался, и мы его любили. К сожалению, на соревнованиях не умел делать то, что умел», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.