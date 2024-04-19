Татьяна Тарасова: «Не расстроена уходу Коляды в тренерскую деятельность. В Китае хорошая школа»
Татьяна Тарасова оценила решение Михаила Коляды уехать в Китай работать тренером.
Сообщалось, что бронзовый призер ЧМ-2018 россиянин Коляда будет заниматься с фигуристами в академии Pangqing Tongjian в Пекине.
«Это хорошее продолжение карьеры. Пришел на тренерскую работу в Китае, где много хороших спортсменов. Там хорошая школа. Тренерский опыт полезен – не имеет значения иностранный или российский.
Не расстроена его уходу в тренерскую деятельность. Он откатался, и мы его любили. К сожалению, на соревнованиях не умел делать то, что умел», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Неужели Коляду тоже не запомнила, или помнит только срывы, а удачи нет?
Похоже, "добрых слов" у Тарасовой хватит на всех, увы...
Любим и гордимся, Михаил! Удачи тебе во всём, что бы ты ни выбрал!
И барский гнев, и барская любовь
Очень интересно!
Пора копирайт ставить.
"Результаты расстроили. И дело даже не в том, что Коляда катался ОТВРАТИТЕЛЬНО..."
То есть, он занял самое высокое место из наших, но припечатала она именно его. Да ещё и такими эпитетами.
От такой любви Мишане бы подальше держаться, думаю
Но хоть без оскорблений в этот раз, и на том спасибо