Татьяна Тарасова: «Не расстроена уходу Коляды в тренерскую деятельность. В Китае хорошая школа»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила решение Михаила Коляды уехать в Китай работать тренером.

Сообщалось, что бронзовый призер ЧМ-2018 россиянин Коляда будет заниматься с фигуристами в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«Это хорошее продолжение карьеры. Пришел на тренерскую работу в Китае, где много хороших спортсменов. Там хорошая школа. Тренерский опыт полезен – не имеет значения иностранный или российский.

Не расстроена его уходу в тренерскую деятельность. Он откатался, и мы его любили. К сожалению, на соревнованиях не умел делать то, что умел», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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22 комментария
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А вот и стандартный ответ от шубной мафии.Ушел и не расстроились.А уж как любили Мишу ТАТ вместе с сыночком ягудиным.Все помним,не забудем.От такой любви только в Китае и можно скрыться.
+25
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+22
Ну хоть г*вном не припечатали)
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0
+19
Так как любит Тарасова наших фигуристов, за редким исключением, то ну её на фиг такую любовь...
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-3
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Ну хоть без г*вна обошлась и то ладно...
+11
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+10
Ни для кого из завешающих карьеру фигуристов у ТАТ не нашлось добрых слов.
Неужели Коляду тоже не запомнила, или помнит только срывы, а удачи нет?
Похоже, "добрых слов" у Тарасовой хватит на всех, увы...
+11
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+9
Мой список самых токсичных ФК-персон возглавила ТАТ,и,видимо, надолго. Даже Коляду проводила на тренерское поприще с подковыркой
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А мы любили, любим и будем любить.
Любим и гордимся, Михаил! Удачи тебе во всём, что бы ты ни выбрал!
+9
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Спасибо Татьяна Анатольевна, что хоть без любимой субстанции обошлась. Михаилу и супруге удачи.
+7
0
+7
Ответ Док Аксель
Если перефразировать М.Ю. Лермонтова : " Люблю фигуристов я, но странною любовью !"
Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь
+6
-1
+5
Надеюсь, что журналисты осмелятся узнать мнение ТАТ о ее крестнице и дочери Николая Морозова.
Очень интересно!
+3
0
+3
Напутствия на стиле.
Пора копирайт ставить.
+2
0
+2
Ну, думала, здесь то уж без негатива обойдётся, ан нет, в конце всё равно припечатала...
+3
-1
+2
Ответ Док Аксель
Так как любит Тарасова наших фигуристов, за редким исключением, то ну её на фиг такую любовь...
Очень редким)
+3
-1
+2
Ответ olvl
Очень редким)
Если перефразировать М.Ю. Лермонтова : " Люблю фигуристов я, но странною любовью !"
+4
-2
+2
Ответ Док Аксель
Ну мы же знаем о ком речь.
Ну а как же).
+2
0
+2
Ответ Olga.t
Ни для кого из завешающих карьеру фигуристов у ТАТ не нашлось добрых слов. Неужели Коляду тоже не запомнила, или помнит только срывы, а удачи нет? Похоже, "добрых слов" у Тарасовой хватит на всех, увы...
Насчёт Коляды Тарасова вообще отжигала временами. Чего стоит её высказывание после ЧМ, куда ездили Самарин, Семененко и Миша и заняли 5-е (Миша), вроде 8-е (Женя) и 11-е места. Миша с Женей 13 позиций уложились для трёх квот. Бабушка же прокомментировала ЧМ как-то так:
"Результаты расстроили. И дело даже не в том, что Коляда катался ОТВРАТИТЕЛЬНО..."
То есть, он занял самое высокое место из наших, но припечатала она именно его. Да ещё и такими эпитетами.
От такой любви Мишане бы подальше держаться, думаю
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Да уж, помним мы, Татьяна Анатольевна, как, в частности, вы его "любили")
Но хоть без оскорблений в этот раз, и на том спасибо
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Да мы поняли уже, что Вы не расстраиваетесь вообще никому. Мишке удачи, чувственностью катания его пока мало кто затмил, если вообще такие есть, хотя мальчиков классных у нас много. Пусть у него всё сложится прекрасно!
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Ответ olvl
Очень редким)
Ну мы же знаем о ком речь.
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Ответ Светлана Романова
А вот и стандартный ответ от шубной мафии.Ушел и не расстроились.А уж как любили Мишу ТАТ вместе с сыночком ягудиным.Все помним,не забудем.От такой любви только в Китае и можно скрыться.
Ну наверное спросили, расстроились ли вы. А она — да нет, рада за него
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Ответ Tan Tan
Ну хоть г*вном не припечатали)
Вот дожили...г..ном не назвали и уже радость! Нормально так наши " заслуженные" отжигают, да уж большой пример подрастающему поколению, да вот уж для кого молчание и правда- золото!
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