Татьяна Мишина: «После Китая будем ждать Коляду на российских стартах. Он способен стать хорошим тренером, вдумчивый парень, серьезный»
Татьяна Мишина оценила решение Михаила Коляды уехать в Китай на работу тренером.
Сообщалось, что бронзовый призер ЧМ-2018 россиянин Коляда будет заниматься с фигуристами в академии Pangqing Tongjian в Пекине.
«Ничего удивительного в этом нет, Миша хочет попробовать себя на новом поприще. А Китай сейчас – раскрученное, перспективное направление. Это серьезный шаг, чтобы понять, как работать тренером.
А после Китая будем ждать Мишу на российских стартах. Все ищут себя после карьеры спортсмена. Различные шоу – это же только до поры до времени, и это не соревнования.
Дай бог, чтобы у Миши все получилось в новом деле! Фигурист он отличный, парень отличный. Он способен стать хорошим тренером, он вдумчивый парень, серьезный», – сказала заслуженный тренер России Татьяна Мишина.
Когда был у них - не ценили и не работали с ним.
Есть у них Семененко -это и уровень.