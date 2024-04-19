Татьяна Мишина: «После Китая будем ждать Коляду на российских стартах. Он способен стать хорошим тренером, вдумчивый парень, серьезный»

Татьяна Мишина оценила решение Михаила Коляды уехать в Китай на работу тренером.

Сообщалось, что бронзовый призер ЧМ-2018 россиянин Коляда будет заниматься с фигуристами в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«Ничего удивительного в этом нет, Миша хочет попробовать себя на новом поприще. А Китай сейчас – раскрученное, перспективное направление. Это серьезный шаг, чтобы понять, как работать тренером.

А после Китая будем ждать Мишу на российских стартах. Все ищут себя после карьеры спортсмена. Различные шоу – это же только до поры до времени, и это не соревнования.

Дай бог, чтобы у Миши все получилось в новом деле! Фигурист он отличный, парень отличный. Он способен стать хорошим тренером, он вдумчивый парень, серьезный», – сказала заслуженный тренер России Татьяна Мишина.