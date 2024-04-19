Татьяна Мишина: «После Китая будем ждать Коляду на российских стартах. Он способен стать хорошим тренером, вдумчивый парень, серьезный»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Татьяна Мишина ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Мишина оценила решение Михаила Коляды уехать в Китай на работу тренером.

Сообщалось, что бронзовый призер ЧМ-2018 россиянин Коляда будет заниматься с фигуристами в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«Ничего удивительного в этом нет, Миша хочет попробовать себя на новом поприще. А Китай сейчас – раскрученное, перспективное направление. Это серьезный шаг, чтобы понять, как работать тренером.

А после Китая будем ждать Мишу на российских стартах. Все ищут себя после карьеры спортсмена. Различные шоу – это же только до поры до времени, и это не соревнования.

Дай бог, чтобы у Миши все получилось в новом деле! Фигурист он отличный, парень отличный. Он способен стать хорошим тренером, он вдумчивый парень, серьезный», – сказала заслуженный тренер России Татьяна Мишина.

12 комментариев
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. Ждем нестандартный ответ Тарасовой.
+6
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+6
Ответ Док Аксель
Удивительно, что нет массового обзвона пула здешних экспертов в этой вязи. Или по пятницам трубку не берут ?
Ещё не вечер
+4
-1
+3
Не Мишиным комментировать Коляду.
Когда был у них - не ценили и не работали с ним.

Есть у них Семененко -это и уровень.
+7
-5
+2
Удивительно, что нет массового обзвона пула здешних экспертов в этой вязи. Или по пятницам трубку не берут ?
+4
-2
+2
Ответ Лека-Лека
Не Мишиным комментировать Коляду. Когда был у них - не ценили и не работали с ним. Есть у них Семененко -это и уровень.
Точно не Мишиным комментировать.Они же Тукту ждут,не дождутся.О Мише они уже давно не вспоминали.А как в Китай,так заинтересовались перспективами.
+7
-5
+2
Ответ РиккиТиккиТави
Пусть едет, "... чтобы понять, как работать тренером"???? Странная фраза. Тренироваться на кошках, что ли? А когда наконец поймёт, как надо тренировать — вернётся к людям? Крайне бестактная фраза по отношению к человеку, который подписывает такие шикарные контракты. Попытка принизить?
Ничего странного. Поездка в Китай - это же не полноценное тренерство, а что-то вроде сборов на пару месяцев. Такая подработка как раз позволит понять, хочет человек на постоянной основе работать тренером или нет.
+2
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Ответ Железная Леди
. Ждем нестандартный ответ Тарасовой.
Что скажет шубная мафия.
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Ответ Железная Леди
. Ждем нестандартный ответ Тарасовой.
Тарасова поди сама не прочь. Вообще никто не прочь, наверное.
+1
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+1
Ответ Железная Леди
. Ждем нестандартный ответ Тарасовой.
Ответ кстати очень достойный
+1
0
+1
Ответ Лека-Лека
Не Мишиным комментировать Коляду. Когда был у них - не ценили и не работали с ним. Есть у них Семененко -это и уровень.
Не тутберистам обсуждать Мишиных и Коляду - не их уровень, не доросли
+1
0
+1
Ответ РиккиТиккиТави
Ещё не вечер
Да уже разгоняются и объявляются обозреватели собственного мнения....
+2
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