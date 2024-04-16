Трусова о расставании с Кондратюком: «Он так решил, меня как бы перед фактом поставил. Я очень долго пыталась вернуть все, как было»

Теги сборная России мужское катание женское катание Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, как переживала расставание с Марком Кондратюком.

– Как вообще сейчас себя в личной жизни ощущаешь?

– Ну, то, что сейчас, я рассказывать не буду. Я приняла такое решение.

Да, с Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе. Он так решил, меня просто как бы перед фактом поставил, что «все, я не готов больше». Вот. Это его выбор, я очень долго пыталась вернуть все, как было, поэтому особо нигде не говорила, ничего не писала, старалась как-то обходить эту информацию.

– Получается, ты внутри ее переживала, просто ее не транслировала?

– Да. Также я, наверное, хочу сказать людям, которые смотрят мои социальные сети: то, что я показываю там, не является полной моей жизнью.

Я просто считаю, что у каждого человека в жизни много проблем, у любого. Есть определенные ситуации в жизни, от которых человек может переживать. И я считаю, что свои проблемы передавать людям – это не очень хорошо, не очень правильно. Потому что люди хотят видеть позитив. Не понимать, что «вот она сейчас там переживает».

В моменты, когда мне было плохо, когда я переживала, все говорили, что я очень счастливая – на видео. Да, я умею так. И я это поняла, что в принципе для меня работа. Если я пошла на работу и я где-то должна быть счастливая, улыбчивая и так далее – я там буду такая.

То есть то, что происходит дома, никак не выходит за пределы дома и моей семьи – и то не всей, мамы. И моих подруг. То есть это люди, которые меня выводили из какого-то состояния вот этого.

– А вот сколько длился твой такой тяжелый период, когда ты была максимально разная внутри и на публике, когда тебе помогали как-то оправиться от этого расставания? Это долгий период или это как-то у тебя довольно быстро прошло?

– Месяца три-четыре это было. С начала августа по начало ноября – вот что-то такое, – рассказала серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Трусова.

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78 комментариев
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Откровенный ответ от Саши... Сильный характер сказать то, о чем 99% девушек точно бы промолчали.
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Саша очень смелая девушка. Мало кто и из взрослых то женщин решится так откровенно рассказать о болезненном периоде в жизни. Да ещё не приватно, условно, на сеансе психотерапевта, а на публику.
Ну а раз решилась открыться и рассказать, очевидно, для неё это уже пройденный этап и перевёрнутая страница. И славно. Первая любовь прекрасна, но она редко на всю жизнь. Зато это бесценный опыт, эмоции, воспоминания.
Саш, взаимной любви тебе, крепкой-крепкой! Будь счастлива!
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Однако....молодец! Сказать все так честно и открыто о тяжёлой для себя душевной ситуации не каждый смог бы. Вызывает уважение.
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Главное Саша ,это все уже пережито.
А впереди еще вся жизнь!
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Почти каждая девушка имела такую историю в юности, да и в молодости, люди влюбляются, люди встречаются… и идут дальше по жизни. Страдания и грусть идут на пользу, обогащают личность, дают опыт, а Марк, видимо, был честен и прямо сказал, и не известно кому повезло. Саша совсем юная, впереди целая жизнь, и пусть она будет счастливой
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Сейчас, Саша, тебя тут всему научат, как надо жить )).
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Саня, да забудь ты его, он тебе не пара)
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Ответ Шубина
У Саши очень сильная поддержка в семье, это самое главное.
Да! Любовь приходит, уходит, кому-то может вообще не встретиться, к сожалению, его половинка, но когда у человека есть поддержка семьи и друзей - это бесценно. Близкие люди всегда помогают пережить самые тяжёлые моменты жизни
+19
-2
+17
У Саши очень сильная поддержка в семье, это самое главное.
+22
-6
+16
Мое уважение Саше за честность и искренность. Далеко не каждый сможет озвучить такое на широкую публику
+19
-4
+15
Марка осуждать не надо. Прямо сказал, резко оборвал, но лучше так, чем мучить и себя, и её. Да и не бабник он вроде. Может она напугала его своими планами на семью и детей. Девушки бывают навязчивыми в этом плане, а парни не готовы в таком возрасте. Куница вот с радостью женился, а Марк не из таких. Вообще, они как стали встречаться, а потом и жить вместе, у него в спорте результаты на спад пошли.
Но как Сашу жалко. Надеюсь, она переболела и отпустила.
Вот только ЧТО она в нём нашла? Удивительно просто.
+22
-7
+15
Солнышко наше. Все у тебя будет хорошо. Миллионы болельщиков тебя любят и посылают лучи поддержки тебе.
+32
-18
+14
Мне нравится Саша своей открытостью и естественностью , она такая , какая есть , никогда не пытается кем- то казаться , что - то из себя изобразить
Любовь была и это прекрасно , пусть в памяти останутся только лучшие моменты и воспоминания , приносящие радость в душу . Удачи тебе , девочка , ты молодец !
+17
-3
+14
Извини Марк, но ты олень)))
+29
-15
+14
Ответ Федя Букин
Нам зачем о этом знать? 🤔
Нам зачем вас читать?
+17
-6
+11
Ответ плюшевая Ракета
Комментарий скрыт
Хейтры повылазили уже) Каков жених был, такие и болельщики у него.
+16
-6
+10
Ответ tanya_1111
Сейчас, Саша, тебя тут всему научат, как надо жить )).
Это точно)
+13
-4
+9
Ребята, вы все молоды и прекрасны! Счастья вам всем и каждому найти свою половинку!
+11
-2
+9
Ответ Мороженко
Саша очень сильная, столько людей её предали, а она их простила и идёт дальше. Молодец
А в чём предательство Марка? он честно сказал, что не готов. Всё у них ещё впереди, они молоды и обязательно встретят свои половинки. Счастья!
+14
-5
+9
Ответ Ритт
Марка осуждать не надо. Прямо сказал, резко оборвал, но лучше так, чем мучить и себя, и её. Да и не бабник он вроде. Может она напугала его своими планами на семью и детей. Девушки бывают навязчивыми в этом плане, а парни не готовы в таком возрасте. Куница вот с радостью женился, а Марк не из таких. Вообще, они как стали встречаться, а потом и жить вместе, у него в спорте результаты на спад пошли. Но как Сашу жалко. Надеюсь, она переболела и отпустила. Вот только ЧТО она в нём нашла? Удивительно просто.
Вот тоже считаю, что Марка можно только уважать за то, что прямо всё Саше сказал, а не стал рубить хвост по кусочкам. Как говорится, лошадь сдохла - слезь. А так и Саша бы чувствовала, что отношения уже не те, что раньше, и мучилась бы вопросом, что случилось, и Марку было бы некомфортно. А так - да, в моменте причинил боль, но был честен.
Искренность вообще очень много значит в любых отношениях, имхо. Уважаю искренних и честных людей.
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Ответ Шубы
Комментарий скрыт
а че... молодое тело только у трусовой чтоли? ))
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Ответ Железная Леди
Ну вот и всенародно высказалась, теперь наверно, еще легче станет. Однако эта жизненная травма останется на всю жизнь, хотя и многому научит. Живи спокойно, вдумчиво.
да какая там травма? через пару лет не вспомнит даже как звали)))
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Ответ Lale Ganbarova
Вряд ди у нее было столь болезненно. Обычно взрослым людям требуется год для восстановления после расставания.
"Обычно" у всех по-разному всегда, причём это не зависит от возраста. Кто-то будет год горевать, кто-то через месяц воспрянет, кто-то, едва за бывшей любовью закроется дверь, включит принцип "с глаз долой - из сердца вон!" (я бы хотела так уметь, кстати). Всё индивидуально.
Но судя по рассказу Саши, этот период дался ей очень и очень нелегко
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Как говорится , все к лучшему. Бывший непонятно кто, а Макар красавец , породистый парень.
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Ответ ezhik38
Мне всегда было интересно что он в ней нашел )))
Он в ней? Саша, просто, была молоденькой дурочкой, а так на него без слёз не взглянешь.
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Так красиво Марк Сашу с днем рождения поздравлял, такие замечательные слова сказал. Пусть у обоих останутся только самые приятные воспоминания.
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Ответ Reggi
Саша очень смелая девушка. Мало кто и из взрослых то женщин решится так откровенно рассказать о болезненном периоде в жизни. Да ещё не приватно, условно, на сеансе психотерапевта, а на публику. Ну а раз решилась открыться и рассказать, очевидно, для неё это уже пройденный этап и перевёрнутая страница. И славно. Первая любовь прекрасна, но она редко на всю жизнь. Зато это бесценный опыт, эмоции, воспоминания. Саш, взаимной любви тебе, крепкой-крепкой! Будь счастлива!
Просто включите телевизор. На шоу «Секрет на миллион», например, звёзды разного калибра откровенничают о болезненном за указанную в названии самой передачи сумму. По всем телеканалам масса подобного контента, построенного на вываливании нижнего белья на всеобщее обозрение людьми из самых разных слоёв и сословий. Вспомните «Дом-2»… Бузова там так популярность обрела. Смелость, любовь, воспоминания… Эмоции — двигатель маркетинга, особенно когда они напоказ в медийном пространстве. Такие времена, будь они неладны…
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Ответ Прекрасная фурия
Солнышко наше. Все у тебя будет хорошо. Миллионы болельщиков тебя любят и посылают лучи поддержки тебе.
Мда, весь контингент ФК-веток налицо в реакциях на ваш комментарий. Доброжелательные слова в адрес девушки массово заминусованы. Ох, люди...)
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лучше вообще не афишировать отношения,тем более когда вокруг столько знающих как надо правильно и кто виноват.
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Эх, сейчас вспомнила, как 4 года назад мы тут все бурно обсуждали переход Саши к Плющенко, а именно её интервью Командной. Такая маленькая девочка была. Как быстро летит время.
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