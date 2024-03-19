Тутберидзе приехала на ЧМ в Монреале. Она посетила тренировку с участием Эгадзе

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе приехала на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 20 по 24 марта в канадском Монреале.

Как сообщает «Чемпионат.com», сегодня Тутберидзе присутствовала на тренировке мужчин. На соревнованиях выступит ее ученик – грузинский фигурист Ника Эгадзе.

Участие в ЧМ также примет дочь Тутберидзе – Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Дуэт также представляет Грузию.