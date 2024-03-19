Тутберидзе приехала на ЧМ в Монреале. Она посетила тренировку с участием Эгадзе

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России мужское катание Этери Тутберидзе сборная Грузии Ника Эгадзе Фигурное катание

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе приехала на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 20 по 24 марта в канадском Монреале.

Как сообщает «Чемпионат.com», сегодня Тутберидзе присутствовала на тренировке мужчин. На соревнованиях выступит ее ученик – грузинский фигурист Ника Эгадзе.

Участие в ЧМ также примет дочь Тутберидзе – Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Дуэт также представляет Грузию.

78 комментариев
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Предсказуемо, если бы была возможность, я бы тоже поехал дочь поддержать.
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Вот это новость так новость! Тренер "посетила", заметьте не "отработала", а "посетила", как почетная гостья, тренировку собственного спортсмена на важнейшем для него в сезоне старте. Никогда такого не бывало ни с одним тренером, только с Тутберидзе.

Я уж промолчу про меру свежести этой "новости", учитывая, что Тутберидзе второй день работает в Монреале, куда приехала с фигуристом своей группы Эгадзе.
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Прям удивительно, приехала с учеником на соревнования🙄
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А разве она не имела право приехать на соревнования где выступает её дочь и ученик ?
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Приехала в на ЧМ в Монреаль. Там её дочь и ученик, так что не удивительно!
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Ответ Юрий Костыгин
А тренеры Губановой и Метёлкиной с Берулавой тоже там? Или хайпануть можно только на Этери?
Они и на Российские соревнования ездят в отличие от Тудберидзе
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Ответ Figure Skating
Комментарий скрыт
А кто должен отправить ?! К кому просьба ?!
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Ответ Viks
Позвольте, а как же она работает тренером и получает зарплату, если на работу каждый день не ходит?
а что, она плохо тренером работает? вы её с кем-то другим не спутали случайно?
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Ответ Железная Леди
Кто же сомневался? Со своими спортсменами она не может, а с иностранцами всегда пожалуйста, особенно если там Диана
Она вообще-то со своим учеником приехала, С чужими она не ездит)
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Ответ Oleandra
к ней не применят никакой закон, её переманить хотят.
никому она там не нужна. более того, фк тусовка во всеуслышание показали свое отношение к ней.
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Удачи ЭГ.
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А тренеры Губановой и Метёлкиной с Берулавой тоже там? Или хайпануть можно только на Этери?
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Ой, неужели кто-то сомневался? Вот и аэрофобия, о которой нам на полном серьёзе рассказывали фанаты Тутберидзе, резко пропала! Доча прям чудеса творит с мамиными боялками!
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Удачи ученикам...
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Ответ Ирина С
Ой, неужели кто-то сомневался? Вот и аэрофобия, о которой нам на полном серьёзе рассказывали фанаты Тутберидзе, резко пропала! Доча прям чудеса творит с мамиными боялками!
Аэрофобия у Тутберидзе??? Она ж постоянно в Штаты и обратно моталась.
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Ответ Lerochka
Прям удивительно, приехала с учеником на соревнования🙄
Удивительно будет, елси она на Российские старты приедет
+14
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Встретится с дочуркой ЭТ наконец 👍⛸️
+4
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Не позвонила, не пилила и не звала.
Потом решила и забила на хейтеров слова...

Этери ездит, летает со своими учениками на различные соревнования, а тем более на международные ГС, как и другие тренеры. Бывает на тренировках, прогонах и т.д., это её работа, а не сенсационная новость.
+5
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Война войной, а ЧМ по расписанию.
+8
-5
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Правильно сделала ! У неё одна дочь!
+17
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+3
Ответ Howard Norfolk
Предсказуемо, если бы была возможность, я бы тоже поехал дочь поддержать.
Посетив между делом тренировку Эгадзе)))
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Ответ Железная Леди
Кто же сомневался? Со своими спортсменами она не может, а с иностранцами всегда пожалуйста, особенно если там Диана
Никто не сомневался, потому что это логично.
+8
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+2
Ответ Alex Taurus
Карьера то же одна. За неважение к России и не таких обламывали
за свою карьеру она всем всё доказала
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0
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Ответ Железная Леди
с этим учеников мог поехать кто угодно из Грузинской федерации или из ТШТ . прекрасно знаете, что приехала проталкивать ДС.
У вас с родителями плохие отношения?.Вас не любят?.Сочувствую. Этери любит свою дочь..А кого она должна по-вашему любить?) Все правильно делает. Не завидуйте
+2
0
+2
Правильно это же не кубок России, Тудберидзе же считает себя великой ездит только за границу. Ну а наши и дальше стройте ей стадионы и отдавайте в пользование бесплатно, а она на вас плевать будет.
+12
-10
+2
Молодец😬
+5
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+2
Ответ Док Аксель
Не позвонила, не пилила и не звала. Потом решила и забила на хейтеров слова... Этери ездит, летает со своими учениками на различные соревнования, а тем более на международные ГС, как и другие тренеры. Бывает на тренировках, прогонах и т.д., это её работа, а не сенсационная новость.
Маленькая поправка: со своим единственным учеником-иностранцем, по счастливой случайности однокомандником её дочи.
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Ответ Iuliia Timofeyeva
Как бэ да, она ездит везде за грузинскими спротсменами, с нашими ее уже почти не видно, почему бы уже не подумать ей о продолжении своей карьеры в Грузии. Дочь тоже в сборной Грузии и заявляла, что росла в грузинской семье, кажется, пора возвращаться к корням
А может Этери сама будет решать? Она много делает для нашего и мирового ФК. Как-нибудь сама разберётся без вас.
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Ответ veramarso
Никто не сомневался, потому что это логично.
Логично не ездить на Российские старты?
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Ответ Юрий Костыгин
А тренеры Губановой и Метёлкиной с Берулавой тоже там? Или хайпануть можно только на Этери?
На ЧЕ приезжала Бутырская со своей ученицей. Панова вроде была, Урманов ездит. Рукавицын ездит с Губановой. Вам об этом не сообщают, потому что не хайпанешь. А аы ведетесь.
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