Тутберидзе приехала на ЧМ в Монреале. Она посетила тренировку с участием Эгадзе
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе приехала на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 20 по 24 марта в канадском Монреале.
Как сообщает «Чемпионат.com», сегодня Тутберидзе присутствовала на тренировке мужчин. На соревнованиях выступит ее ученик – грузинский фигурист Ника Эгадзе.
Участие в ЧМ также примет дочь Тутберидзе – Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Дуэт также представляет Грузию.
Я уж промолчу про меру свежести этой "новости", учитывая, что Тутберидзе второй день работает в Монреале, куда приехала с фигуристом своей группы Эгадзе.
Потом решила и забила на хейтеров слова...
Этери ездит, летает со своими учениками на различные соревнования, а тем более на международные ГС, как и другие тренеры. Бывает на тренировках, прогонах и т.д., это её работа, а не сенсационная новость.