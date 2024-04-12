Елизавета Туктамышева: «Готовлюсь к шоу, ставлю новые программы. В межсезонье отдохну, потом, возможно, буду участвовать в шоу Авербуха»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о планах на следующий сезон.

«Пока к шоу готовлюсь, программы новые ставлю. Планы на межсезонье – отдохнуть, потом, возможно, буду участвовать в шоу Ильи Авербуха в Сочи, мастер-классы какие-то будут. Все в этой жизни возможно», – сказала чемпионка мира 2015 года. 

Также Туктамышева рассказала о новом показательном номере под песни Рианны.

«Выбор музыки обусловлен тем, что мне очень нравится Рианна. До Супербоула я несколько раз хотела ее взять, но мне чего-то не хватало. Энергетики музыки не хватало – нужно было делать специальные басы, барабаны вставлять.

А после Супербоула поняла, что она там хороший перформанс устроила, ремикс – это та музыка, которую уже можно взять. У нее мне очень много песен нравится – буквально в каждом альбоме две точно найду.

Из этого номера – не могу объективно оценивать любимую песню. У меня это все идет вместе с движениями. Но когда я снимаю кофту и идет растанцовка – одна из любимых вещей», – приводит слова Туктамышевой «Чемпионат». 

Туктамышева выступила с показательным номером под песни Рианны на шоу Тутберидзе

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2 комментария
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Про соревнования ни слова.
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А Илья уже готов принять Лизу к себе в шоу ⛸️
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