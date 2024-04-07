Елизавета Туктамышева: «Из наших фигуристок мне очень нравилась Косторная. У нее были невероятный конек и отличные прыжки»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Елизавета Туктамышева назвала любимую российскую фигуристку.

«Из наших фигуристок мне очень нравилась Алена Косторная в ее первом взрослом сезоне. Многие влюбились в ее короткую программу «Ангел» – мне она тоже очень нравилась. В произвольной программе она делала два тройных акселя – это было очень круто. Вообще, такое сочетание очень редкое – у нее были невероятный конек и отличные прыжки.

В этом сезоне она вновь вернулась к «Ангелу» – теперь уже с Гошей Куницей. Получилось хорошо. Да, видно, что они еще не до конца скатанная пара, но сама программа удалась. Если Алена чувствует музыку, то показывает ее во всей красе. Видно, что ей это нравится, что она получается удовольствие. Когда фигурист кайфует на льду, это действует и на судей», – написала Туктамышева.

В чем уникальность Косторной и какой талант у Фернандеса? Любимые фигуристы Лизы Туктамышевой

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12 комментариев
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Алёна действительно талантище, она объединила в себе все лучшие качества, какие должны быть у фигуристки, очень жаль, что сошлось все, кроме здоровья и в какой-то мере спортивного характера, очень скучаю по Алене в одиночном, но, увы, как она сама говорила, 7 прыжковых элементов в пп она не потянет физически уже
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У Алены как и у Лизы очень высокие прыжки для такого роста, отличная крутка. А катание просто магия. Видимо, это дар свыше, раз ни у кого из их группы не было такого скольжения. Очень хочется, чтоб посоревновалась подольше, хоть и в парном теперь.
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Правильно Лиза подметила, что Алёна была хороша именно в первый взрослый сезон. Высокие 3 аксели, невероятные уникальные постановки, скольжение, дотянутость движений, отточенных до идеала, великолепная передача образа, вращения - всë было на высшем уровне! Затем переход к Плющенко, потеря 3А, бабочки на тройных прыжках и полное отсутствие побед. Это уже была не та Алёна, к которой мы привыкли. В ТШТ попытались вернуть её обратно, но увы, было уже слишком поздно. Этот переход в пары выглядит как попытка запрыгнуть в уходящий поезд. Но если ей действительно это нравится и они вместе с Гошей приложат достаточно усилий, то результат всё же должен прийти, пусть и не сразу.
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Что было, то было. У Алёны, действительно, был шикарный триксель, отлично владела коньком и мягким скольжением.
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Ответ Света Светличная
Комментарий скрыт
Триксель прыгать тоже не всем дано)
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Ответ Света Светличная
Комментарий скрыт
С высотой прыжков Алёны она могла вполне себе потянуть квад, у нее просела форма на карантине, а потом уже и спад
+ прыгать триксель тоже дано далеко не всем, Трусова, которая осилила квады триксель так ни разу и не приземлила
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Неа, ПП Сумерки действительно идеально на Косторку легла.Подходила Косторке и по форме и по содержанию.
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Что-то вспоминается инцидент с Т и Косторной в год, когда Алёна только во взрослые вышла. На Гран-при вроде бы это было. Напомните, пожалуйста. И Бетина вроде там фигурировала.
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Ответ polinarmax
Правильно Лиза подметила, что Алёна была хороша именно в первый взрослый сезон. Высокие 3 аксели, невероятные уникальные постановки, скольжение, дотянутость движений, отточенных до идеала, великолепная передача образа, вращения - всë было на высшем уровне! Затем переход к Плющенко, потеря 3А, бабочки на тройных прыжках и полное отсутствие побед. Это уже была не та Алёна, к которой мы привыкли. В ТШТ попытались вернуть её обратно, но увы, было уже слишком поздно. Этот переход в пары выглядит как попытка запрыгнуть в уходящий поезд. Но если ей действительно это нравится и они вместе с Гошей приложат достаточно усилий, то результат всё же должен прийти, пусть и не сразу.
до ее прокатов в том сезоне именно в плане скольжений никто даже близко не подошел к ней.
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