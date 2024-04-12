Леонова о нейтральном статусе: «Дело каждого, считать это предательством или нет. Но я поддерживаю тех, кто готов выйти на международку даже без флага и гимна»

Алена Леонова поддержала российских спортсменов с нейтральным статусом.

– Должны ли российские чемпионы соглашаться на участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе не под своим флагом? Или это, как считают некоторые политики, своего рода предательство своей страны?

– Лично я бы стала выступать. Дело каждого, считать это предательством или нет. Некоторые спортсмены такой же позиции придерживаются и просто наотрез отказываются туда ехать. А кто-то, наоборот, говорит, что пойдет в любом случае. Это два отдельных лагеря.

Но я поддерживаю тех, кто готов выйти на международку даже без флага и гимна, чтобы показать себя, наше катание, посмотреть на других, – сказала серебряный призер чемпионата-2012 по фигурному катанию Леонова.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

Бомжи, иуды, иноагенты, враги страны: как в нашем спорте называют тех, кто собрался на Олимпиаду