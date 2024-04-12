Леонова о нейтральном статусе: «Дело каждого, считать это предательством или нет. Но я поддерживаю тех, кто готов выйти на международку даже без флага и гимна»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Алена Леонова Фигурное катание

Алена Леонова поддержала российских спортсменов с нейтральным статусом.

– Должны ли российские чемпионы соглашаться на участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе не под своим флагом? Или это, как считают некоторые политики, своего рода предательство своей страны?

– Лично я бы стала выступать. Дело каждого, считать это предательством или нет. Некоторые спортсмены такой же позиции придерживаются и просто наотрез отказываются туда ехать. А кто-то, наоборот, говорит, что пойдет в любом случае. Это два отдельных лагеря.

Но я поддерживаю тех, кто готов выйти на международку даже без флага и гимна, чтобы показать себя, наше катание, посмотреть на других, – сказала серебряный призер чемпионата-2012 по фигурному катанию Леонова.

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9 комментариев
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Ответ Ozz99
Конечно предательство. В этот трудный момент, строительства многополярного мира, кто-то едет к однополярникам на соревнования. Как это? Предпочесть Олимпиаду играм Дружбы? Мы за многополярный спорт. Пусть они там соревнуются на своих злобных олимпиадах, а мы тут, единым фронтом, создадим свой многополярный, добрый спорт. Помолимся святому вовану и лексусу за это.
И их послам Мизулиной младшей и Бородину 🤪
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Каждый спортсмен в большом спорте, за редким исключением, естественно бы хотел. Никакие междусобойчики и дружеские игры со спортсменами далеко не сильных сборных не заменят главного. На них могут надавить, закидать деньгами, выдать медали местного разлива...но это их желание никогда не пройдет, кто бы что не говорил, и в какие бы предатели не записывал. Жаль их всех, они не виноваты, что их карьера пришлась на непростое время и они оказались между двух огней...где с одной стороны им не рады, а с другой записывают в предатели.
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Ответ Тайга86
Каждый спортсмен в большом спорте, за редким исключением, естественно бы хотел. Никакие междусобойчики и дружеские игры со спортсменами далеко не сильных сборных не заменят главного. На них могут надавить, закидать деньгами, выдать медали местного разлива...но это их желание никогда не пройдет, кто бы что не говорил, и в какие бы предатели не записывал. Жаль их всех, они не виноваты, что их карьера пришлась на непростое время и они оказались между двух огней...где с одной стороны им не рады, а с другой записывают в предатели.
А может всех на СВО ! Быстрее победим, быстрее поедем на международные старты! Сидим тут в тылу, охаем, а вчера мать хоронила 19 летнего сына, два года искала, по ДНК определили погиб в марте 2022г...Красавец мальчишка...НЕ просто предатели, ни чести, ни совести...ни ума, только доллары в глазах!
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+2
Ответ Ozz99
Конечно предательство. В этот трудный момент, строительства многополярного мира, кто-то едет к однополярникам на соревнования. Как это? Предпочесть Олимпиаду играм Дружбы? Мы за многополярный спорт. Пусть они там соревнуются на своих злобных олимпиадах, а мы тут, единым фронтом, создадим свой многополярный, добрый спорт. Помолимся святому вовану и лексусу за это.
Настолько сейчас процветают лозунги, что ваш сарказм не считывается без последней фразы))
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на днях наш Степан Киселев бежал марафон в Париже под флагом страны и всем наплевать.
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Выросло поколение без Родины....Все готовы продать за конфету, личные интересы, личную выгоду! Как будто в лучшие времена всем спортсменам удавалось попасть на ОИ, был жесткий отбор, от силы трое или одна команда...Остальные что? Поумирали! Жизнь закончилась? Все живы, работают, семьи, дети.. Но рабами становиться, марионетками, унижаться...Гадко это все!
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Ответ Другой мир
А может всех на СВО ! Быстрее победим, быстрее поедем на международные старты! Сидим тут в тылу, охаем, а вчера мать хоронила 19 летнего сына, два года искала, по ДНК определили погиб в марте 2022г...Красавец мальчишка...НЕ просто предатели, ни чести, ни совести...ни ума, только доллары в глазах!
Похороны всей страной устроили? Отдали Долг, за отданную жизнь? Или только мать хоронила?
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