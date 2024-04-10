Алена Леонова: «У Мишиной и Галлямова получится освоить четверной выброс. Ребята перспективные, привыкли быть на голову выше остальных»

Алена Леонова считает, что Мишина и Галлямов начнут исполнять четверной выброс.

– Думаю, у Анастасии и Александра получится освоить четверной выброс. Ребята перспективные, привыкли быть на голову выше остальных. Усложнять программу надо, конкуренция высокая. Надеюсь, это станет фишкой их выступлений.

– Стоит ли изучения этот элемент, ведь за него не дают много баллов?

– Иногда бывает такое, что легко идет. Илья Малинин тоже прыгает четверной ради хайпа, получая за него немного баллов.

Элементы ультра‑си мало кто может исполнить, за это они и ценятся зрителями. Неважно, сколько баллов за это дают, это уникально, – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Александр Галлямов: «Если мы не показываем четверной выброс на шоу, то это не значит, что мы его не учим и не тренируем»