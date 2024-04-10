Алена Леонова: «У Мишиной и Галлямова получится освоить четверной выброс. Ребята перспективные, привыкли быть на голову выше остальных»

Теги сборная России Алена Леонова пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Алена Леонова считает, что Мишина и Галлямов начнут исполнять четверной выброс.

– Думаю, у Анастасии и Александра получится освоить четверной выброс. Ребята перспективные, привыкли быть на голову выше остальных. Усложнять программу надо, конкуренция высокая. Надеюсь, это станет фишкой их выступлений.

– Стоит ли изучения этот элемент, ведь за него не дают много баллов?

– Иногда бывает такое, что легко идет. Илья Малинин тоже прыгает четверной ради хайпа, получая за него немного баллов.

Элементы ультра‑си мало кто может исполнить, за это они и ценятся зрителями. Неважно, сколько баллов за это дают, это уникально, – сказала серебряный призер ЧМ-2012. 

Александр Галлямов: «Если мы не показываем четверной выброс на шоу, то это не значит, что мы его не учим и не тренируем»

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7 комментариев
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Пока БК тренируют на различных шоу квад выброс, все молчат, но стоило москвинской паре заявить, что они там что-то втихую делают, все дружно - да-да, у них получится)
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Спортс, там у Влада Дикиджи новый показательный, который просто ... не нахожу слов. Ну это правда здорово, необычно, и хайпово. Может выложите?
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Ответ Oleandra
Пока БК тренируют на различных шоу квад выброс, все молчат, но стоило москвинской паре заявить, что они там что-то втихую делают, все дружно - да-да, у них получится)
Открыла после недельного перерыва спортс и офигела (иначе не скажешь). Выдавать за сенсацию намерение, в то время, как в течение года есть возможность наблюдать в эфире реальные попытки, включая удачные. Предсказуемая политика партии)
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Обожаю (нет) эти безапелляционные прогнозы!
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Ну, насчёт на голову выше остальных, я бы поспорила! Весь год стабильно топчутся на месте, программы этого года уже и не помнит никто. Молодежь вовсю на пятки наступает.
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Черти. Шоу со мной в качестве зрителя через 2 дня, а они рискуют ноги себе переломать. Так нельзя. Мне Семененко хватит.
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Ответ Iren
Ну, насчёт на голову выше остальных, я бы поспорила! Весь год стабильно топчутся на месте, программы этого года уже и не помнит никто. Молодежь вовсю на пятки наступает.
Ага, на голову, конечно. Стабильны - да. Крепкие нервы - да. А так - элементы часто "в остановку", скорости нет. Ах, ещё тайные тренировки квадов, которые обязательно получатся. А вот у БК - нетайные получаются иногда. А у АБ - полку четверной на соревах. У ХК - лутцы итп. Нет, папы у нас очень сильные, и по скорости сильней МГ, которые получают золото за стабильность. А контент у других посложнее будет. Так что "на голову" - это просту пустой комплиментик
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