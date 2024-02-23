Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Алина лично ведет переговоры с рядом тренеров. Возможно, она и сама будет показывать мастер‑классы, ограничивать ее никто не будет»

Теги сборная России женское катание Министерство спорта России Владимир Леонов Алина Загитова Фигурное катание

Министр спорта Татарстана рассказал о роли Алины Загитовой в создании школы.

Сообщалось, что школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию появится в Казани. Строительство объекта планируют начать в 2024 году.

– Мы на финальной стадии формирования технического задания, пошли в предпроект. С земельным участком уже определились, границы готовы. Это улица Портовая, хорошее место. Думаю, в ближайшей перспективе финализируем проект и в этом году начнется строительство.

– Вы говорили, что Алина будет выполнять чисто менеджерские функции. Неужели нет ни единого шанса, что она выйдет на лед и сама будет учить детей?

– Менеджер может делать что угодно. Она лидер проекта, [создать школу] было ее инициативой и желанием. Алина не просто дает имя школе, она будет участвовать в процессе.

Помимо инфраструктурной части мы работаем по формату школы, Алина лично ведет переговоры с рядом тренеров, которые готовы подключиться к работе. Возможно, она и сама будет показывать мастер‑классы, ограничивать ее никто не будет.

– Со стороны министерства спорта Татарстана никаких возражений по кандидатурам тренеров не возникнет?

– Это переговорная позиция. Нужно же еще обсудить условия, на которых эти специалисты готовы работать, в каком формате это будет происходить.

– Наверняка хочется видеть и местных тренеров, которые могут получить новые знания у приезжих специалистов?

– Конечно. Своих специалистов будем привлекать к работе, однозначно, – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

49 комментариев
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Вы для начала начните строительство, а то уже 100500 раз обсудили то, чего нет в реальности.
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Загитая ведет переговоры?😂 Хороший анекдот из серии «Слепой ведет наблюдение» или «Глухой ведет прослушку»
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Мастер класс по пироженкам
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Что-то есть подозрение, что эту школу имени Алины будут запускать так же долго, как строить Зенит-Арену.
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лично ведет безызбежные переговоры...
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Алину поздравляем с 6 годовщиной олимпийской победы. ПОБЕДЫ ЧИСТОГО СПОРТА . ТРУДОЛЮБИЯ И ТАЛАНТА !!! Легендарная программа и легендарный прокат , вошедшие в золотой фонд мирового фигурного катания !!!
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Поздравляю всех с праздником!! Алину с 6-летием триумфальной победы на ОИ. Говорят "Каков характер- такова судьба". А характер у Загитовой -чемпионский. Единственная российская фигуристка, завоевавшая все золото в ФК.
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Ответ Olgacher
Комментарий скрыт
👏👏👏 Всех болельщиков Алины Загитовой с праздником!💃👑🎉
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Ответ Вера Подгорных
Комментарий скрыт
Вам сказать, куда вам пойти?
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Алина ведёт переговоры. Всё, мне уже смешно))) дальше читать нет смысла 🙈
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мастер классы по чему ? бокс , пение, красноречие ещё что то ?
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Да и так понятно, что без неё школа бы развалилась (физически), она же сама её проектировала в архикаде. Да и без её участия в легендарных переговорах эта школа точно никому не будет нужна.
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Ответ Марк Терентьев
А куда спешить?
В смысле куда? Для того чтоб были дела их нужно делать.
Если ты ЗАЯВЛЯЕШЬ о проекте, то его нужно воплощать в жизнь и чем дольше катаешь вату, тем больше вероятность того, что ничего не получится. Ведь инвесторы не дураки и не обычно не горят желанием вкладываться в проект-долгострой. Тебя начальным азам бизнеса учит что ли?
Есть ли есть чёткий бизнес-план, проект, точки соприкосновения с финансирующими организациями и смета, то нужно реализовывать, а не болтать.
А там где дело касается чиновников от государства, почти все болтуны и этот проект имени Заготовой с большой долей вероятности может оказаться мертворожденным.
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Ответ Olgacher
Удивительная выдержка у министра спорта. ТАТ уже бы послала
Раз в неделю, строго по графику звонят)
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А вообще-то говорили что на первых порах школа начнет работать на базе существующего катка, а уж после переедет уже в готовом формате в новое здание. Планы изменились?
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Ответ Viks
Возможно, она и сама будет показывать мастер‑классы," --- Будет. Раз в год.
Возможно
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Алине поздравления с 6 годовщиной олимпийской победы, победы чистого спорта, трудолюбия и таланта, легендарная программа и легендарный прокат, вошедшие в золотой фонд мирового ФК.
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Почему все говорят от лица других.? Отчитайся за свою работу.
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23.02.24 - шестая годовщина победы нашей Алины на олимпийских играх 2018 Пхенчхан .,первое личное золото на этой олимпиаде красивая и достойная была победа .Спасибо тебе Алина
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Ответ Ваня Аналитик
лично ведет безызбежные переговоры...
смешно уже то, что она "менеджер"
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Это какой уже по счету обзвон министра спорта по поводу школы, которая еще и не открывалась, вот же не успокоятся некоторые все никак.
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Ответ chespo
Алине поздравления с 6 годовщиной олимпийской победы, победы чистого спорта, трудолюбия и таланта, легендарная программа и легендарный прокат, вошедшие в золотой фонд мирового ФК.
Какое это было искрометное, яркое, победоносное выступление! А финальный жест победительницы! Самая блистательная олимпийская чемпионка Алина Загитова навсегда в наших сердцах!
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Ответ AlenaPayvina
Алина ведёт переговоры. Всё, мне уже смешно))) дальше читать нет смысла 🙈
Оно и понятно , что ваше дело писать, в не читать)
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