Александр Галлямов: «Сейчас тренируемся, делаем наработки к следующему сезону. Разумеется, будут усложнения»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов рассказал об усложнении программ в новом сезоне.

Галлямов – чемпион мира 2021 года в парном катании с Анастасией Мишиной. В сезоне-2023/24 они выиграли чемпионат России и Спартакиаду.

«Мы пятерные точно не планируем. Сейчас тренируемся, работаем, делаем наработки к следующему сезону. Разумеется, будут [усложнения]. Следите за обновлениями», – заявил Галлямов.

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3 комментария
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Я в этом сезоне не видел лутца, зато видел попытки Галлямова юморить (разной степени успешности). Хотелось бы вернуться к лутцу.
Хорошо, что хоть 3С-2А-2А появился.
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В этом году всех победили, но если ЧЯ или другие пары покажут мощный прогресс, баланс сил может измениться.
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Выкладывайте ролики с новыми наработками в усложнении, а мы посмотрим и оценим. Удачи !
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