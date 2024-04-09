Александр Галлямов: «Сейчас тренируемся, делаем наработки к следующему сезону. Разумеется, будут усложнения»

Фигурист Александр Галлямов рассказал об усложнении программ в новом сезоне.

Галлямов – чемпион мира 2021 года в парном катании с Анастасией Мишиной. В сезоне-2023/24 они выиграли чемпионат России и Спартакиаду.

«Мы пятерные точно не планируем. Сейчас тренируемся, работаем, делаем наработки к следующему сезону. Разумеется, будут [усложнения]. Следите за обновлениями», – заявил Галлямов.