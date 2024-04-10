Тарасова о четверном акселе: «Всегда травмоопасно учить что-то новое, но учим же. Семененко желаю скорейшего выздоровления»
Татьяна Тарасова поддержала желание российских фигуристов учить четверной аксель.
Ранее Евгений Семененко получил травму голеностопа при попытке исполнить этот прыжок.
«Молодцы, а что нам делать? Если есть три с половиной оборота, надо пробовать четыре с половиной, такова спортивная жизнь.
Всегда травмоопасно учить что-то новое, но учим же. Евгению желаю скорейшего выздоровления», – сказала Тарасова.