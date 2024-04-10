Тарасова о четверном акселе: «Всегда травмоопасно учить что-то новое, но учим же. Семененко желаю скорейшего выздоровления»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Евгений Семененко ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова поддержала желание российских фигуристов учить четверной аксель.

Ранее Евгений Семененко получил травму голеностопа при попытке исполнить этот прыжок.

«Молодцы, а что нам делать? Если есть три с половиной оборота, надо пробовать четыре с половиной, такова спортивная жизнь.

Всегда травмоопасно учить что-то новое, но учим же. Евгению желаю скорейшего выздоровления», – сказала Тарасова. 

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3 комментария
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Ответ Наталья Карлова
надо над стабильностью работать... смысл каких-то "дешевых" в плане бонусов усложнений, если многие текущие программы не выкатывают?
Над стабильностью надо работать непосредственно перед и во время сезона. Межсезонье- самое время попробовать выучить что-то новое.
+3
0
+3
надо над стабильностью работать... смысл каких-то "дешевых" в плане бонусов усложнений, если многие текущие программы не выкатывают?
+2
0
+2
Ответ Наталья Карлова
надо над стабильностью работать... смысл каких-то "дешевых" в плане бонусов усложнений, если многие текущие программы не выкатывают?
Семененко странно упрекать в нестабильности.
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