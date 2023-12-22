Евгений Семененко: «Рад, что в такой упорной борьбе, где не было права на ошибку, удалось показать наилучший результат»

Евгений Семененко поделился эмоциями после победы на чемпионате России.

«Эмоции у меня сейчас только самые положительные, рад, что в такой упорной борьбе, в такой конкуренции, где не было права на ошибку, удалось показать наилучший результат.

У нас сейчас вообще все непредсказуемо, до коротких программ ничего нельзя было предугадать. После короткой можно было представить примерный расклад – конкуренция высокая», – сказал Семененко.