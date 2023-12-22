Евгений Семененко: «Рад, что в такой упорной борьбе, где не было права на ошибку, удалось показать наилучший результат»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Евгений Семененко ТАСС Фигурное катание

Евгений Семененко поделился эмоциями после победы на чемпионате России.

«Эмоции у меня сейчас только самые положительные, рад, что в такой упорной борьбе, в такой конкуренции, где не было права на ошибку, удалось показать наилучший результат.

У нас сейчас вообще все непредсказуемо, до коротких программ ничего нельзя было предугадать. После короткой можно было представить примерный расклад – конкуренция высокая», – сказал Семененко. 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Простите, но если не упал, это ещё не значит что лучший результат. Правильно написали: наклевал себе золото. Конечно, Евгений молодец и место в тройке -его. Но он не лучший! Дикиджи и Гуменик впечатлили больше. Но решают судьи!
+7
-3
+4
Даже Алиев был более достоин! Уж если так
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий