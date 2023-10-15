Инна Гончаренко: «Савосина можно сравнить с фениксом, он в очень хорошей форме, и у него большое желание бороться»

Инна Гончаренко подвела итоги мужских соревнований на Гран-при России в Уфе.

Победу одержал , вторым стал , третьим – .

«Впечатления от этапа очень хорошие, мы долго ждали, когда сезон начнется. Мне очень понравились программы Жени Семененко, особенно короткая. У него очень сложные образы, которые он интересно преподносит, и прыжки.

Он очень харизматичный спортсмен, победитель первого этапа, абсолютно заслуженно, хочется пожелать ему успехов в дальнейшем.

Романа Савосина можно сравнить с фениксом, видно, что он в очень хорошей форме, и у него большое желание бороться, мне он очень понравился. Это яркий пример спортсмена, который остается преданным своему наставнику Алексею Четверухину и проходит с ним взлеты и падения.

Рома показал, что он прибавил в катании, технике прыжков и выразительности. Я думаю, что второе место вслед за чемпионом России – это хороший результат и заявка на то, что он будет бороться за самые высокие места в этом сезоне», – сказала .

Лучший фигурист России – мастер перевоплощений (и спасенных прыжков)! Теперь он грустный клоун, а не корейский айдол