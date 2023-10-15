Инна Гончаренко: «Савосина можно сравнить с фениксом, он в очень хорошей форме, и у него большое желание бороться»

Теги сборная России мужское катание Инна Гончаренко Роман Савосин Евгений Семененко ТАСС Андрей Мозалев Серия Гран-при России Фигурное катание

Инна Гончаренко подвела итоги мужских соревнований на Гран-при России в Уфе.

Победу одержал Евгений Семененко, вторым стал Роман Савосин, третьим – Андрей Мозалев

«Впечатления от этапа очень хорошие, мы долго ждали, когда сезон начнется. Мне очень понравились программы Жени Семененко, особенно короткая. У него очень сложные образы, которые он интересно преподносит, и прыжки.

Он очень харизматичный спортсмен, победитель первого этапа, абсолютно заслуженно, хочется пожелать ему успехов в дальнейшем.

Романа Савосина можно сравнить с фениксом, видно, что он в очень хорошей форме, и у него большое желание бороться, мне он очень понравился. Это яркий пример спортсмена, который остается преданным своему наставнику Алексею Четверухину и проходит с ним взлеты и падения.

Рома показал, что он прибавил в катании, технике прыжков и выразительности. Я думаю, что второе место вслед за чемпионом России – это хороший результат и заявка на то, что он будет бороться за самые высокие места в этом сезоне», – сказала Гончаренко

Лучший фигурист России – мастер перевоплощений (и спасенных прыжков)! Теперь он грустный клоун, а не корейский айдол

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биатлонная зима
Роман оч прилично катается, красавчик ⛸️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Пару недель назад при обсуждении мужской одиночки на мемориале Панина, Пеннивайз написал в стиле "Что-то обсуждая катальщиков про Савосина забыли. По мне, так крутой катальщик" (за дословность не ручаюсь, но примерно так было). Как в воду глядел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Еще одна.Ну миллион раз уже говорили,чтобы не хвалили заранее.Чем больше авансов заранее раздают,тем хуже потом получается у фигуриста
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Только не захвалите. А то как только кто-то из парней начинает показывать результат, так с ним, как со знаменем носятся и нарекают спасителем нашего мо. Потом они решают что безмерно круты... но за этим, чаще всего, идет разочарование, а со временем и депрессняк...Тяжело постоянно поддерживать форму, избегать травм и оправдывать чьи-то ожидания. Роман молодец, он и сам это понимает, пусть спокойно идет по сезону, собирая всё, где успешно отработал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Савосин чувствуется по его выступлению и готовности ,что соскучился по соревнованиям с сильными соперниками !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Ответ Алеся Ткаченко
Еще одна.Ну миллион раз уже говорили,чтобы не хвалили заранее.Чем больше авансов заранее раздают,тем хуже потом получается у фигуриста
Вот-вот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий